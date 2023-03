Novartis : ne poursuivra pas l'essai d'un médicament anti-cholestérol au Royaume-Uni

"Après une évaluation minutieuse, nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec ORION-17", a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel. "Nous continuons à avoir de très grandes ambitions pour Leqvio et sommes encouragés par les bases que nous avons construites et la traction que nous avons observée jusqu'à présent, à la fois au Royaume-Uni et dans le monde entier."

En 2021, Novartis a déclaré avoir conclu un accord avec le prestataire de services de santé britannique pour l'utilisation de son médicament anti-cholestérol Leqvio, après que l'agence nationale des coûts de santé (NICE) a approuvé le médicament.

Le laboratoire pharmaceutique a déclaré en temps utile que cet accord contribuerait à élargir l'accès au médicament du fabricant suisse par l'intermédiaire du NHS pour les personnes présentant un risque de maladie cardiaque et pour lesquelles le traitement conventionnel n'a pas fonctionné.

Le NHS a déclaré que son accord avec Novartis "reste en place et constitue une approche pionnière pour améliorer le traitement des patients éligibles atteints de maladies cardiovasculaires dans tout le pays".