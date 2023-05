Novartis nomme les membres du conseil d'administration de Sandoz en vue de la scission

La société bâloise a approuvé les recommandations de Gilbert Ghostine, président désigné de Sandoz, concernant les 10 membres du conseil d'administration, qui commencera ses travaux préparatoires en juin.

Les nouveaux membres comprennent François-Xavier Roger, actuellement directeur financier de Nestlé, Urs Riedener, ancien directeur général du groupe laitier Emmi, et Shamiram Feinglass, qui a travaillé en tant que directeur médical pour les sciences de la vie au sein de la société de technologie médicale Danaher.

Parmi les autres personnes nommées au conseil d'administration figurent Karen Huebscher, ancienne dirigeante de Novartis, Aarti Shah, qui a travaillé chez Eli Lilly, et Remco Steenburgen, directeur financier de Deutsche Lufthansa.

Maria Varsellona, directrice juridique d'Unilever, et Yannis Skoufalos, ancien cadre de Procter & Gamble, complètent les nominations au comité.

"Le conseil d'administration de Sandoz commencera les travaux préparatoires à partir de juin et entrera en fonction après la scission prévue de Sandoz au second semestre 2023, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et des actionnaires de Novartis", a déclaré Novartis lundi.