Novartis: nouveau succès intermédiaire pour l'iptacopan en hématologie

Données financières USD EUR CA 2021 51 668 M - 42 403 M Résultat net 2021 9 938 M - 8 156 M Dette nette 2021 22 978 M - 18 858 M PER 2021 20,8x Rendement 2021 3,51% Capitalisation 210 Mrd 209 Mrd 172 Mrd VE / CA 2021 4,50x VE / CA 2022 4,22x Nbr Employés 110 000 Flottant 87,8% Graphique NOVARTIS AG Tendances analyse technique NOVARTIS AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 106,56 $ Dernier Cours de Cloture 93,39 $ Ecart / Objectif Haut 59,4% Ecart / Objectif Moyen 14,1% Ecart / Objectif Bas -6,24% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Vasant Narasimhan Chief Executive Officer Harry Werner Kirsch Chief Financial Officer Hans Jörg Reinhardt Independent Non-Executive Chairman John Tsai Chief Medical Officer Klaus Moosmayer Chief Ethics Risk & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NOVARTIS AG -0.11% 209 368 JOHNSON & JOHNSON 6.16% 439 988 ROCHE HOLDING AG 10.28% 328 514 PFIZER, INC. 10.51% 227 714 ELI LILLY AND COMPANY 38.32% 212 294 ABBVIE INC. 8.48% 205 306