Novartis : nouvelle approbation pour Cosentyx par la FDA

Novartis annonce que la FDA américaine a approuvé Cosentyx (secukinumab) pour le traitement de l'arthrite active liée à l'enthésite (ERA) chez les quatre ans et plus, et le rhumatisme psoriasique juvénile (JPsA) actif chez les deux ans et plus.



'Cosentyx est désormais le premier produit biologique indiqué pour l'ERA et le seul traitement biologique approuvé à la fois pour l'ERA et le PsA chez les patients pédiatriques aux États-Unis', souligne le groupe de santé.



Il ajoute qu'il s'agit des deuxième et troisième approbations pour Cosentyx dans une population pédiatrique aux États-Unis, et que le produit a désormais un total de cinq indications en rhumatologie et en dermatologie.



