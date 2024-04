Novartis : nouvelles données positives dans l'ASCVD

Novartis fait part de nouvelles données positives en monde réel concernant son Leqvio (inclisiran) dans la réduction du cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C) chez les patients atteints de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (ASCVD).



Selon l'essai V-INITIATE, l'ajout précoce de Leqvio deux fois par an au traitement par statines à tolérance maximale, avant l'ézétimibe recommandé par les lignes directrices, réduit considérablement le LDL-C chez les patients chez qui un traitement par statines n'a pas suffi.



Les résultats d'innocuité se sont montrés cohérents avec ceux du programme d'essais cliniques pivots de phase III et des essais d'extension ouverts à long terme, ORION-3 et ORION-8, qui ont démontré une innocuité soutenue jusqu'à six ans de traitement



Le groupe de santé suisse précise que ces dernières données ont été présentées lors de la session scientifique annuelle l'American College of Cardiology et publiées simultanément dans le Journal of the American College of Cardiology.



