Novartis : objectif de croissance à moyen terme relevé

A l'occasion d'une réunion investisseurs à Londres, Novartis indique relever ses prévisions de chiffre d'affaires à moyen terme à une croissance annuelle moyenne de 5% (2022-27), avec une marge opérationnelle coeur d'environ 40% ou plus d'ici 2027.



Le groupe de santé suisse explique que l'atteinte de ces objectifs s'appuiera sur 'une stratégie de médicaments innovants axée sur quatre domaines thérapeutiques et cinq plateformes technologiques, qui offrent un potentiel de croissance constante'.



Novartis affiche sa confiance dans sa capacité à 'réaliser une croissance dans le milieu de la plage à un chiffre à plus long terme sur la base de la solidité fondamentale des marques existantes et des actifs de pipeline sans risque'.



