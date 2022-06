Novartis obtient l'approbation de la FDA pour deux traitements contre les tumeurs solides

La Food and Drug Administration a accordé jeudi une autorisation accélérée pour l'association des deux médicaments Tafinlar et Mekinist pour les adultes et les enfants âgés de six ans seulement atteints de tumeurs solides inopérables ou métastatiques présentant une mutation connue sous le nom de BRAF V600, qui ont épuisé les autres options thérapeutiques. L'autorisation peut être modifiée ou retirée, en fonction des résultats d'essais de confirmation ultérieurs, a déclaré le fabricant suisse de médicaments dans un communiqué.

Au début du mois, l'association médicamenteuse orale s'est révélée prometteuse dans le traitement d'un sous-groupe de patients souffrant d'un cancer du cerveau fréquent chez l'enfant lors d'un essai. Les participants à cet essai, âgés de 1 à 17 ans, étaient atteints de gliomes de bas grade (LGG), le cancer du cerveau le plus fréquent chez l'enfant. Là encore, l'essai n'a inclus que ceux qui présentaient la mutation BRAF V600, un facteur génétique contribuant à environ 15 à 20 % des cas de LGG pédiatriques.

Le Tafinlar et le Mekinist, une association de pilules dont le chiffre d'affaires s'élèvera à 1,7 milliard de dollars en 2021, en hausse de 10 %, avaient déjà obtenu des autorisations pour traiter certains patients atteints de cancer de la peau, du poumon et de la thyroïde qui présentent la mutation génétique BRAF V600.

Ce traitement est un important moteur de croissance pour l'activité oncologie de Novartis, un domaine thérapeutique clé pour le groupe suisse, qui mise sur le développement de médicaments alors qu'il envisage la vente de son activité Sandoz avec des médicaments génériques hors brevet.

Parmi les autres médicaments agnostiques, qui sont généralement utilisés pour traiter les tumeurs solides, quelle que soit leur localisation dans l'organisme, figurent le Vitrakvi de Bayer et le Rozlytrek de Roche, qui ciblent la mutation TRK, un facteur génétique présent dans moins de 1 % des cancers. En raison de sa rareté, elle n'est souvent pas testée. Bayer a déclaré qu'elle avait du mal à encourager les médecins à diagnostiquer les patients susceptibles de bénéficier de ce médicament de niche.