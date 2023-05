Novartis : partenariat entre Sandoz et une filiale d'Evotec

Sandoz, la filiale de génériques de Novartis, a officialisé hier soir la signature d'un partenariat pluriannuel avec Just - Evotec Biologics, une filiale de l'entreprise allemande de biotechnologie Evotec basée à Seattle.



L'accord concerne le développement et la production de plusieurs médicaments biosimilaires à partir de la plateforme d'intelligence artificielle (IA) propriétaire mise au point par Just - Evotec Biologics.



Dans son communiqué, Sandoz explique que cette collaboration va lui permettre de doper le développement de biosimilaires au cours des 12 à 18 prochains mois, en portant son portefeuille de projets d'une quinzaine de candidats à 24 molécules.



Cet accord intervient alors que Sandoz est en train de boucler les ultimes préparatifs de sa scission d'avec Novartis, avec notamment la construction d'une nouvelle usine de production en Slovénie dont l'inauguration est prévue en 2026.



Le laboratoire prévoit aussi d'intensifier les investissements au sein de son siège social de Holzkirchen, qui se situe dans la région métropolitaine de Munich.



