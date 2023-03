Novartis : pourrait céder des franchises ophtalmologiques

Novartis aurait débuté des négociations pour céder une partie de sa franchis ophtalmologique selon Bloomberg.



' Le groupe aurait pris contact avec des soumissionnaires potentiels par l'intermédiaire d'un conseiller pour la vente de son portefeuille de produits pour le front de l'oeil, dans le but de se concentrer sur les segments de croissance ' rapporte ce matin Invest Securities.



Le portefeuille comprendrait le traitement de la maladie de l'oeil sec Xiidra, mais exclut le médicament contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge Lucentis selon l'agence de presse.



Rappelons qu'Harrow avait annoncé en décembre dernier avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition des droits commerciaux pour les Etats-Unis sur cinq produits ophtalmologiques appartenant à Novartis.



L'accord porte sur le transfert exclusif des droits sur les suspensions ophtalmiques Ilevro (anti-inflammatoire non stéroïdien), Nevanac (anti-inflammatoire non stéroïdien), Vigamox (antibiotique local), Maxidec (anti-inflammatoire stéroïdien), ainsi que sur Triesence, un médicament utilisé durant la chirurgie oculaire.



