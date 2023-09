Le fabricant suisse de médicaments Novartis a annoncé vendredi qu'il avait intenté une action en justice contre le gouvernement américain pour tenter de mettre fin au programme de négociation des prix des médicaments de Medicare, qui inclut son médicament le plus vendu contre l'insuffisance cardiaque, Entresto.

L'action en justice, déposée devant un tribunal fédéral du New Jersey, est la première depuis que l'administration Biden a publié mardi sa liste de 10 médicaments sur ordonnance qui feront l'objet de négociations de prix par le programme Medicare, qui couvre 66 millions de personnes.

Les autres médicaments sélectionnés sont l'anticoagulant Eliquis de Bristol Myers Squibb et Pfizers, le médicament contre le diabète Januvia de Merck et le Xarelto de Johnson & Johnson, le rival d'Eliquis.

La loi sur la réduction de l'inflation, promulguée par le président Joe Biden l'année dernière, permet à Medicare de négocier les prix de certains de ses médicaments les plus coûteux. L'industrie pharmaceutique affirme que le programme réduira ses bénéfices et l'obligera à renoncer à développer de nouveaux traitements.

Six autres fabricants de médicaments, dont Bristol Myers Squibb, J&J et Merck, avaient déjà intenté un procès aux Centers for Medicare and Medicaid Services, qui gèrent Medicare, avant l'annonce de la liste des médicaments, dans le but de faire dérailler le processus de fixation des prix.

Novartis a déclaré par écrit que les négociations étaient inconstitutionnelles parce qu'elles équivalaient à une prise de possession de biens privés et imposaient des amendes excessives aux fabricants qui refusaient de participer aux négociations ou d'accepter les prix fixés par Medicare.

Les autres fabricants de médicaments ont fait valoir des arguments similaires dans leurs actions en justice. (Reportage de Patrick Wingrove à New York ; rédaction d'Andy Sullivan)