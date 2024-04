Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Novartis relève quelque peu ses ambitions pour l'année en cours, au sortir d'un premier partiel plus fructueux qu'escompté.

A périmètre constant, soit hors contribution sur la base de comparaison de l'ancienne filiale génériques et biosimilaires Sandoz, le chiffre d'affaires a progressé de 9,5% à 11,83 milliards de dollars (10,78 milliards de francs suisses).

La multinationale met en avant dans son compte-rendu mardi la performance de ses relais de croissance Entresto (+36% à change constant) dans le domaine cardiaque, de son immunosuppresseur Cosentyx (+25%), du Kesimpta (+66%) contre la sclérose en plaques, du Kisqali (+54%) contre le cancer du sein, du Pluvicto (+47% contre le cancer de la prostate) ou encore du nouvel anticholestérol. Leqvio (multiplié par plus de deux).

La concurrence des médicaments génériques a coûté deux points de pourcentage (pp) à la croissance et les ajustements tarifaires un pp supplémentaire.

L'excédent d'exploitation (Ebit) de base a suivi une courbe plus ascendante encore, atteignant 4,54 milliards. Le bénéfice net apuré de tout élément jugé inopportun a gagné 13,9% à 3,68 milliards, indique la multinationale dans un communiqué mardi.

La performance s'inscrit dans le haut des projections des analystes consultés par l'agence AWP. Le chiffre d'affaires était attendu à 11,49 milliards, l'Ebit ajusté à 4,30 milliards et le bénéfice net de base à 3,49 milliards.

La direction se montre un peu plus optimiste pour l'année en cours qu'à la fin janvier.

La croissance organique doit désormais s'établir à environ 10% et l'Ebit de base entre 10% et 15%. Fin janvier, la perspective de croissance était encore plafonnée à 5% et celle de progression de l'excédent opérationnel ajusté à 10%.

L'hypothèse reste conditionnée à l'absence de lancement d'un générique des moteurs de ventes Entresto et Promacta aux Etats-Unis.

