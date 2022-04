Novartis présente de premières données sur JDQ443 (cancer du poumon)

Zurich (awp) - Dans le cadre d'un congrès d'oncologie aux Etats-Unis, Novartis a présenté de premières données cliniques avec un candidat qui devrait permettre de traiter une certaine forme de cancer du poumon. Le candidat JDQ44s est un inhibiteur KRAS-G12C.

Dans le cadre d'une étude de phase Ib, il a montré des résultats prometteurs dans le traitement de patients atteints de cancer du poumon non petites cellules (NSCLC) au stade avancé, a précisé le géant bâlois lundi soir. Une phase III devrait débuter au milieu de cette année.

Des données plus complètes seront présentées mercredi lors de la réunion annuelle de l'"American Association for Cancer Research" et d'autres détails seront publiés dans la revue "Cancer Discovery".

Selon Novartis, les mutations KRAS sont le moteur pour la croissance des tumeurs dans le cas de cancer NSCLC, la forme la plus courante de cancer du poumon. La forme de la mutation la plus courante est G12C.

