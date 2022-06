Novartis présente des données positives avec Kymriah (leucémie)

Zurich (awp) - Novartis a publié dimanche des résultats positifs d'une étude consacrée à Kymriah dans le traitement de la leucémie lymphatique aigue récidivante ou réfractaire chez les enfants et jeunes adultes. Les données ont montré une amélioration durable de l'état de santé et une plus longue survie, a indiqué le géant bâlois.

Dans le cadre de cette étude "Eliana", 55% des patients atteint de la maladie et qui ont été traités avec Kymriah étaient encore en vie cinq ans après. Pour près de la moitié des patients, les symptômes de la maladie avaient disparu, après 5,5 ans en moyenne d'observation sans nouveaux symptômes montrant l'efficacité à long terme et le potentiel guérisseur d'une unique infusion avec Kymriah.

Le profil de sécurité est resté consistant avec les observations antérieures. Depuis l'homologation du médicament, il y a près de cinq ans, on a constaté que des patients qui, auparavant, n'étaient que moins de 10% avec un taux de survie de cinq ans, Kymriah représente une option véritablement décisive, a relevé Stephan Grupp, directeur de la division thérapie cellulaire et transplantations du Children's Hospital of Philadelphia, cité dans le communiqué.

