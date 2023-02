Novartis présente des données positives sur le long terme avec Cosentyx

Zurich (awp) - Novartis a publié des données sur le long terme avec son médicament Cosentyx (secukinumab) dans le traitement de la maladie de la peau hidradénite suppurée (HS, aussi connue sous le nom d'acné inversée). Deux études de phase III ont montré une efficacité permanente et une amélioration des symptômes après un an, a indiqué le géant bâlois dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Les données détaillées ont été publiées dans la revue spécialisée The Lancet.

Les données montrent que Cosentyx améliore nettement et durablement les symptômes de la maladie. Actuellement, il n'y a qu'une seule possibilité de traitement autorisée qui ne permet pas de soulager tous les patients. Les données vont être soumises aux autorités sanitaires en Europe et aux Etats-Unis. Des décisions sont attendues dans le courant de cette année.

rw/rp