Novartis : présente les bénéfices de Kisqali

Novartis vient de présenter les bénéfices inégalés en termes de survie globale de Kisqali chez les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé et présentant des métastases viscérales difficiles.



L'association de Kisqali et d'un traitement endocrinien donne une survie médiane d'environ cinq ans chez les patients présentant des métastases viscérales, ce qui ajoute un avantage de survie de près d'un an dans cette population plus difficile à traiter.



Le Kisqali est un inhibiteur unique de la CDK4/6, qui a démontré de manière constante un bénéfice statistiquement significatif en termes de survie globale tout en maintenant ou en améliorant la qualité de vie dans trois essais de phase III, indépendamment des caractéristiques des patients ou de la maladie.



Les données de cette analyse seront présentées lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) à Paris, en France.



' En tant que clinicien, il est encourageant de constater un bénéfice significatif en termes de survie', a déclaré Denise A. Yardley, MD, chercheur principal à l'institut de recherche du Tennessee.



'Nous nous engageons à démontrer ce qui fait de Kisqali un inhibiteur unique en son genre, donnant ainsi confiance aux patients et aux oncologues dans cette option thérapeutique', ajoute Jeff Legos, vice-président exécutif, responsable mondial de l'oncologie et de l'hématologie chez Novartis.



