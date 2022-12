Novartis : présente les bénéfices de Pluvicto

Pluvicto de Novartis présente un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement significatif en termes de survie sans progression radiographique chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (PSMA-positif).L'étude de phase III a atteint le critère principal de survie sans progression radiographique chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration PSMA-positif qui ont été traités par un inhibiteur de la voie des récepteurs androgènes.Pluvicto devient la première thérapie radioligand ciblant la PSMA à démontrer un bénéfice clinique chez les patients atteints de mCRPC avant de recevoir une chimiothérapie à base de taxane, répondant ainsi à un besoin important non satisfait.Les résultats seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et soumis aux autorités réglementaires pour approbation en 2023.' Nous sommes impatients de discuter de ces données avec les autorités de santé afin d'apporter cette nouvelle option de traitement précoce innovante à beaucoup plus de patients atteints de cancer de la prostate ', a déclaré Shreeram Aradhye, M.D., Président, Global Drug Development et Chief Medical Officer, Novartis.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.