Novartis : prévisions confirmées après un 'solide' trimestre

Novartis a fait état mardi d'une 'solide' croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier trimestre, une performance qui permet au groupe pharmaceutique suisse de confirmer ses prévisions annuelles.



Son bénéfice net est ressorti à 2,06 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 8% à taux de change courant et en progression de 15% à taux de change constant.



Hors impact de l'investissement dans Roche, le bénéfice net total du groupe ressort à 2,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 23% à taux de change courant et de 32% à taux de change constant.



Le laboratoire a annoncé une hausse de 1% de son chiffre d'affaires à 12,4 milliards de dollars. A taux de change constant, son C.A. a augmenté de 4%.



Novartis - qui a mis en place une nouvelle structure organisationnelle destinée à accélérer la croissance, renforcer son pipeline et augmenter la productivité - dit prévoir d'économiser au moins un milliard de dollars par an de coûts d'ici à 2024 grâce à ces changements.



Pour 2022, le groupe attend toujours un chiffre d'affaires net en croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette, c'est-à-dire proche de 5%.



Le résultat opérationnel 'core' devrait lui aussi afficher une croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.