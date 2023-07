Novartis : prévisions relevées pour 2023

A l'occasion de ses trimestriels, Novartis remonte ses prévisions pour 2023, avec des croissances attendues 'à un chiffre élevé (à partir de moyen)' pour le chiffre d'affaires et 'à deux chiffres bas (à partir d'un chiffre élevé)' pour le résultat opérationnel core.



Sur son deuxième trimestre 2023, le groupe de santé suisse a vu son BPA core progresser de 25% (à taux de changes constants) pour s'établir à 1,83 dollar, et son résultat opérationnel core, s'accroitre de 17% à 4,67 milliards.



A plus de 13,6 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 9% (toujours à tcc), une croissance soutenue, dans sa division innovative medecines, 'par la performance toujours excellente de Entresto, Kesimpta, Pluvicto et Kisqali'.



Par ailleurs, Novartis annonce le début d'un rachat d'actions à concurrence de 15 milliards de dollars devant s'achever à fin 2025, ainsi que l'approbation par son conseil d'administration de la séparation de Sandoz, par un spin-off à 100%.



