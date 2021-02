Novartis : rachète une des activités antibiotiques de GSK

Sandoz, une division de Novartis, a signé un accord pour acquérir l'activité des antibiotiques céphalosporines de GSK, renforçant ainsi sa position de leader mondial dans le domaine des antibiotiques.



L'accord comprend les droits mondiaux de trois marques établies (Zinnat, Zinacef et Fortum) sur plus de 100 marchés. En 2020, ces trois marques ont réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 140 millions USD sur les marchés concernés, précise Novartis.



Le laboratoire précise toutefois que les marchés états-unien, australien et allemand ne sont pas concernés par l'accord puisque les droits ont déjà été cédés par GSK, tout comme les droits en Inde, au Pakistan, en Egypte et au Japon pour certaines des trois marques. GSK conservera par ailleurs les droits sur le marché chinois.



Dans le cadre de cet accord, Sandoz paiera à GSK 350 millions USD ainsi que des paiements d'étape supplémentaires pouvant atteindre 150 millions USD.





