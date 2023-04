Novartis réalise une croissance forte de son chiffre d'affaires, une expansion robuste de sa marge, des étapes majeures de l'innovation et rehausse ses prévisions pour l'exercice 2023

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Au T1, chiffre d’affaires en hausse de +8% (tcc 1 , +3% USD) et du résultat opérationnel de +15% (tcc, +8% USD) Innovative Medicines (IM): hausse de +7% (tcc, +3% USD) du chiffre d’affaires et de +18% (tcc, 11% USD) du résultat opérationnel core IM: marge core de 38.7%, en hausse de 360 pb tcc, soutenue par l’augmentation du chiffre d’affaires et par les programmes de productivité Croissance soutenue par l’excellente performance de Entresto, Pluvicto, Kesimpta, Kisqali et Scemblix Sandoz: progression de +8% (tcc, +4% USD) du chiffre d’affaires et de +3% (tcc, -2% USD) du résultat opérationnel core

(+95% USD, grâce principalement à la hausse du résultat opérationnel ajusté d’éléments non monétaires et à un besoin en fonds de roulement favorable Etapes clés de l’innovation au T1: Kisqali – L’essai de phase III NATALEE a satisfait à son critère principal (iDFS) dans une analyse intermédiaire comme adjuvant dans le traitement du cancer du sein Cosentyx – résultat positif à la 52 e semaine des essais dans la hydradénite suppurative (HS) modérée à grave Entresto – avis favorable du CHMP dans l’insuffisance cardiaque en pédiatrie; si ce médicament obtient son autorisation, celle-ci sera valable jusqu’en novembre 2026 Pluvicto – en avril, la FDA a autorisé la fabrique de Millburn à produire Pluvicto à des fins commerciales

Hausse des prévisions pour le Groupe en 2023, fondée sur la forte dynamique du T1 3 Chiffre d’affaires du Groupe: hausse attendue à un chiffre dans le milieu de la fourchette (contre un chiffre bas à moyen) Résultat opérationnel core du Groupe: hausse attendue à un chiffre élevé (contre un chiffre moyen)

Bâle, le 25 avril 2023 - Commentant les résultats du T1, Dr Vas Narasimhan CEO de Novartis, a déclaré: «Novartis a commencé l’exercice 2023 en réalisant une forte croissance. Celle-ci a été assurée par nos marques en pleine progression sur le marché, en particulier Entresto, Kisqali et Kesimpta. Les lancements de Pluvicto et de Scemblix poursuivent leur trajectoire. Quant à Leqvio, son lancement progresse régulièrement. En outre, Novartis améliore sa productivité dans la R&D en donnant la priorité à des médicaments de grande valeur dans ses cinq domaines thérapeutiques de base. La dynamique de notre pipeline nous rend confiants dans nos perspectives de croissance. Par exemple, l’étude de phase III NATALEE de Kisqali dans le cancer du sein pris à son début a produit un résultat positif, de même que les prochains résultats d’iptacopan dans de nombreuses indications et de Pluvicto dans les traitements de première intention. Notre excellent début d’exercice et notre confiance dans nos moteurs de croissance nous permettent de rehausser nos prévisions de l’exercice 2023.

Chiffres clés1

T1 2023 T1 2022 Variation en % M. USD M. USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 953 12 531 3 8 Résultat opérationnel 2 856 2 852 0 9 Résultat net 2 294 2 219 3 14 BPA (USD) 1,09 1,00 9 20 Free cash-flow2 2 720 1 392 95 Résultat opérationnel core 4 413 4 083 8 15 Résultat net core 3 614 3 251 11 18 BPA core (USD) 1,71 1,46 17 25

Le point sur la stratégie

Notre focus

En 2022, Novartis a dévoilé une nouvelle stratégie visant à se transformer en une entreprise «pure-play» axée sur les médicaments innovants. Nous sommes clairement focalisés sur cinq domaines thérapeutiques clés (système cardiovasculaire, immunologie, neurosciences, tumeurs solides et hématologie); dans chacun de ces domaines, nous possédons de nombreux actifs dans le marché et en pipeline, qui traitent le lourd fardeau de ces maladies et disposent d’un potentiel substantiel de croissance. Outre deux plateformes technologiques ayant fait leurs preuves (chimie et biothérapies), trois plateformes émergentes (thérapies génique et cellulaire, thérapies par radioligands et ARNx) sont prioritaires en ce qui concerne les investissements continus dans de nouvelles capacités en R&D et dans la production à grande échelle. Sur le plan géographique, nous nous concentrons sur la croissance de nos régions prioritaires: Etats-Unis, Chine, Allemagne et Japon.

Nos priorités

Accélérer la croissance: attention renouvelée à fournir des médicaments de grande valeur (nouvelles entités moléculaires), à se focaliser sur l’excellence des lancements, grâce à un pipeline riche dans nos domaines thérapeutiques de base. Réaliser des rendements: continuer à intégrer l’excellence opérationnelle et améliorer nos résultats financiers. Novartis reste discipliné et centré sur l’actionnaire lorsqu’il s’agit d’allouer ses capitaux, en engendrant des flux de trésorerie substantiels et en créant une structure de capitaux forte tout en restant souple. Renforcer nos fondations: libérer le pouvoir de nos salarié(e)s, accroître les flux de données provenant des sciences et de la technologie et continuer à gagner la confiance de la société.

Sandoz: spin-off prévu

Le spin-off demeure en voie de réalisation au deuxième semestre 2023. L’achèvement de la transaction est soumis à certaines conditions, notamment la consultation des comités d’entreprise et des représentants du personnel (en fonction des exigences), les conditions générales du marché, les décisions et avis des autorités fiscales, l’accord final du Conseil d’administration et l’approbation des actionnaires, en conformité avec le droit suisse des sociétés. Sur le plan fiscal, cette opération devrait être neutre pour Novartis.

Résultats financiers

Premier trimestre

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 13,0 milliards (+3%, +8% tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 16 points de pourcentage, en partie impacté par l’érosion des prix et par la concurrence des génériques atteignant 4 points de pourcentage chacune.

Le résultat opérationnel s’est inscrit à USD 2,9 milliards (0%, +9% tcc), stimulé principalement par la hausse du chiffre d’affaires. Les autres revenus provenant d’affaires judiciaires ont été plus que contrebalancés par une augmentation des charges de restructuration et des dépréciations d’actifs.

Le résultat net a atteint USD 2,3 milliards (+3%, +14% tcc), grâce essentiellement à une hausse du résultat opérationnel et du produit des intérêts.

Le BPA s’est élevé à USD 1,09 (+9%, +20% tcc), progressant plus rapidement que le résultat net, car il a bénéficié de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le résultat opérationnel core a atteint USD 4,4 milliards (+8%, +15% tcc), tandis que la marge opérationnelle core s’est élevée à 34,1% du chiffre d’affaires net augmentant de 1,5 point de pourcentage (+2.2 points de pourcentage tcc).

Le résultat net core s’est élevé à USD 3,6 milliards (+11%, +18% tcc), en raison essentiellement d’une hausse du résultat opérationnel core et du produit des intérêts.

Le BPA core a atteint USD 1,71 (+17%, +25% tcc), progressant plus rapidement que le résultat net core, car il a bénéficié de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow s’est élevé à USD 2,7 milliards (+95% USD), contre USD 1,4 milliard au premier trimestre de l’exercice précédent, grâce essentiellement à la hausse du résultat opérationnel ajusté d’éléments non monétaires et de changements favorables du besoin en fonds de roulement.

Innovative Medicines a réalisé un chiffre d’affaires net d’USD 10,6 milliards (+3%, +7% tcc), avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à 16 points de pourcentage. Cette croissance a été stimulée par Entresto, Pluvicto, Kesimpta et Kisqali, mais en partie entravée par la concurrence des génériques, essentiellement de Gilenya. Cette concurrence a eu un effet négatif de 5 points de pourcentage, tandis que la baisse des prix a eu un impact de 4 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 4,1 milliards (+11%) aux Etats-Unis et à USD 6,5 milliards (-1%, +5% tcc) dans le reste du monde.

Sandoz a enregistré un chiffre d’affaires net d’USD 2,4 milliards (+4%, +8% tcc), avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à15 points de pourcentage. C’est en Europe que le chiffre d’affaires a augmenté le plus, car elle a bénéficié d’une forte croissance en volume soutenue par la dynamique des lancements effectués dans l’exercice précédent et par la vigueur de la saison des toux et refroidissements. La baisse des prix a eu un effet négatif de 7 points de pourcentage. Hors Etat-Unis, le chiffre d’affaires a augmenté de +12% tcc. Le chiffre d’affaires mondial de Biopharmaceuticals a progressé à USD 518 millions (+11%, +17% tcc), soutenu par la croissance hors Etats-Unis.

Moteurs de croissance clés au premier trimestre

Nos résultats financiers sont le fruit d'une attention constante portée aux principaux moteurs de la croissance, à savoir:

Entresto (USD 1 399 millions, +32% tcc) croissance stimulée par la robustesse de la demande, avec une part accrue de patients dans toutes les régions Pluvicto (USD 211 millions) excellente performance du lancement aux Etats-Unis, avec une demande toujours supérieure à l’offre Kesimpta (USD 384 millions, +100% tcc) croissance du chiffre d’affaires dans toutes les régions, stimulée par une hausse de la demande et par un accès facilité Kisqali (USD 415 millions, +81% tcc) forte croissance dans tous les pays, entraînée par la reconnaissance grandissante du taux de survie globale et des avantages de qualité de vie constatés dans le cancer du sein avancé HR+/HER2- Promacta/Revolade (USD 547 millions, +15% tcc) croissance dans la plupart des régions grâce à son utilisation accrue dans le purpura thrombocytopénique immunologique chronique et comme traitement de première et/ou de seconde intention dans l’anémie aplasique sévère Tafinlar + Mekinist (USD 458 millions, +18% tcc) hausse du chiffre d’affaires dans toutes les régions, stimulée par la demande comme adjuvant dans le mélanome à BRAF+ et pour ses indications dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) Ilaris (USD 328 millions, +19% tcc) continue de croître dans toutes les régions Scemblix (USD 76 millions, +202% tcc) a poursuivi sa forte croissance dans le sillage de son lancement, faisant la démonstration de l’ampleur du besoin non satisfait dans la leucémie myéloïde chronique (LMC) Leqvio (USD 64 millions) progression régulière de son lancement, comprenant son expansion dans de nouvelles régions Jakavi (USD 414 millions, +13% tcc) hausse du chiffre d’affaires dans les marchés de croissance émergents, en Europe et au Japon, soutenue par la forte demande dans la myélofibrose et la polycythémie essentielle Piqray (USD 116 millions, +61% tcc) croissance du chiffre d’affaires principalement aux Etats-Unis, bénéficiant de l’extension de son indication dans le spectre de surcroissance lié au gène PIK3CA (PROS) Lutathera (USD 149 millions, +22% tcc) une hausse de la demande a entraîné une progression du chiffre d’affaires, principalement aux Etats-Unis et au Japon Cosentyx (USD 1 076 millions, -4% tcc) poursuite de la demande dans les principales régions, impactée par un ajustement des retenues sur les revenus aux Etats-Unis. Hors de cette région, le chiffre d’affaires a progressé de +17% (tcc) Sandoz Biopharmaceuticals (USD 518 millions, +17% tcc) stimulé par la croissance hors Etats-Unis Marchés émergents de croissance* Croissance globale de +14% (tcc). Après le confinement dû au Covid, la Chine a renoué avec la croissance. (+1% tcc, USD 829 millions), Innovative Medicines a enregistré une croissance de +5%

* Tous les marchés, sauf Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires net du top 20 des produits de Innovative Medicines au T1 2023

T1 2023 Variation en % M USD USD tcc Entresto 1399 28 32 Cosentyx 1076 -7 -4 Promacta/Revolade 547 11 15 Tasigna 462 0 4 Tafinlar + Mekinist 458 14 18 Lucentis 416 -20 -15 Kisqali 415 74 81 Jakavi 414 6 13 Kesimpta 384 97 100 Xolair 354 -4 2 Sandostatin 329 3 5 Ilaris 328 15 19 Zolgensma 309 -15 -14 Gilenya 232 -62 -60 Pluvicto 211 ns ns Groupe Exforge 186 -7 -1 Groupe Galvus 183 -15 -9 Groupe Diovan 158 -17 -11 Lutathera 149 19 22 Gleevec/Glivec 147 -26 -21 Total du top 20 des produits 8 157 4 8

ns = non significatif

Le point sur la R&D: développements clés au 1er trimestre

Nouvelles homologations

Pluvicto La FDA a autorisé en avril la production commerciale de Pluvicto par la fabrique de Millburn. Cette production contribuera de manière significative à la livraison de ce médicament au T3, après son homologation prévue d’indications supplémentaires Tafinlar + Mekinist Homologué aux USA pour le traitement des enfants âgés de ≥1 an souffrant d’un gliome à bas bruit avec une mutation BRAF V600E nécessitant un traitement systémique Hyrimoz (adalimumab) La FDA a autorisé le biosimilaire Hyrimoz (adalimumab-adaz) dans une formulation hautement concentrée pour traiter sept indications couvertes par Humira®, le médicament de référence

La CE a homologué (le 3 avril 2023) le biosimilaire d’adalimumab dans une formulation hautement concentrée sans citrate pour traiter toutes les indications du médicament de référence Humira®

Mises à jour réglementaires

Entresto Avis favorable du CHMP pour son indication dans la faiblesse cardiaque en pédiatrie. Son homologation permettrait d’étendre à novembre 2026 la protection des données le concernant Biosimilaire de denosumab La FDA a accepté d’accorder une BLA (Biologics License Application) au biosimilaire de denosumab. La demande s’étend à toutes les indications couvertes par les médicaments de référence Prolia® et Xgeva®

Résultats d’essais cliniques en cours et autres faits saillants

Kisqali L’essai de phase III NATALEE a satisfait à son critère principal dans une analyse intermédiaire. Kisqali plus ET a réduit de manière significative le risque de récidive, comparé à ET seul, démontrant la constance de cet avantage dans une vaste population de patientes souffrant d’un cancer du sein HR+/HER2- précoce aux stades II et III, y compris chez celles ne présentant aucune implication ganglionnaire. Ces résultats seront présentés lors d’un prochain congrès et soumis aux autorités réglementaires Cosentyx Des données de long terme provenant des essais SUNSHINE et SUNRISE évaluant Cosentyx dans l’hydradénite suppurative (HS) ont démontré une amélioration des taux de réponse au traitement chez plus de 55% des patients réalisant un HiSCR à la 52e semaine et une réduction significative de la douleur chez plus de 50% des patients. Ces résultats ont été publiés dans Lancet et présentés au Congrès annuel 2023 de l’AAD Zolgensma Les résultats de deux études de suivi à long terme LT-001 et LT-002 ont montré l’efficacité continue et la durabilité de Zolgensma jusqu’à 7,5 ans après administration de la dose dans diverses populations de patients, avec un profil risque/bénéfice global restant favorable. Tous les enfants présymptomatiques traités ainsi ont conservé ou franchi toutes les étapes d’évaluation de l’activité motrice. Ces données ont été présentées lors du Congrès annuel 2023 de la MDA Priorités au sein du portefeuille de la R&D Novartis continue de donner, dans son portefeuille de la R&D, la priorité aux médicaments à forte valeur ajoutée et susceptibles de transformer la vie des patients. Au cours du trimestre écoulé, une révision complète de tous les projets de R&D a abouti sur la décision de cesser certains projets ou de les céder sous licence pour des raisons telles que leur adéquation stratégique et leur potentiel commercial; ces abandons représentent quelque 10% des projets du pipeline de Novartis FAP-2286 Novartis a acquis de Clovis Oncology, FAP-2286 (actuellement en phases d’essai I et II), un traitement par radioligand avec l’agent d’imagerie adéquat Peptides bicyliques Novartis a établi avec Bicycle Therapeutics une collaboration de recherche sur les peptides bicycliques

Structure du capital et endettement net

Maintenir un bon équilibre entre les investissements dans nos activités, une structure financière solide et des rendements attrayants pour nos actionnaires reste une priorité.

Au premier trimestre 2023, Novartis a racheté au total 31,5 millions d’actions pour un montant d’USD 2,8 milliards sur la seconde ligne de négoce à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) dans le cadre du programme de rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards annoncé en décembre 2021. En outre, 1,2 million d’actions (représentant USD 0,1 milliard de fonds propres), ont été rachetées aux collaborateurs. Au cours de la même période, 10,5, millions d’actions (représentant USD 0,3 milliard de fonds propres) ont été distribuées à la suite de l’exercice d’options et d’attributions d’actions dans le cadre des plans de rémunération des collaborateurs. Novartis vise à ainsi à compenser l’effet dilutif des plans de participation des collaborateurs sur le reste de l’année. Par conséquent, le nombre total d’actions en circulation a diminué de 22,2 millions par rapport au 31 décembre 2022. Ces transactions portant sur les actions propres ont entraîné une diminution des capitaux propres pour un montant d’USD 2,5 milliards et une sortie nette de trésorerie se chiffrant à USD 2,7 milliards.

Au 31 mars 2023, l’endettement net a augmenté à USD 15,1 milliards, contre USD 7,2 milliards au 31 décembre 2022. Cette augmentation est due principalement au paiement du dividende annuel d’USD 7,3 milliards et à la sortie nette de trésorerie pour transactions sur actions propres s’élevant à USD 2,7 milliards, augmentation en partie compensée par le free cash-flow d’USD 2,7 milliards au cours du premier trimestre 2023.

Au premier trimestre 2023, la note de crédit à long terme de Novartis est de A1 pour Moody’s Investors Service et de AA- pour S&P Global Ratings.

Prespectives pour 2023 en hausse, due à la forte dynamique de croissance

Sauf événements imprévus; croissance en tcc par rapport à l’exercice précédent

Innovative Medicines Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre moyen (contre un chiffre bas à moyen)

Résultat opérationnel core: croissance attendue entre un chiffre élevé et deux chiffres bas (contre un chiffre moyen à élevé) Novartis

ex Sandoz

(IM + Corporate) Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre moyen (contre un chiffre bas à moyen)

Résultat opérationnel core: croissance attendue entre un chiffre élevé et deux chiffres bas (contre un chiffre moyen à élevé) Novartis Sandoz inclus

(IM + Sandoz + Corporate)* Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre moyen (contre un chiffre bas à moyen)

Résultat opérationnel core: croissance attendue à un chiffre élevé (contre un chiffre moyen)

*Prévision pour le Groupe Novartis, si Sandoz restait dans le Groupe dans l’exercice 2023 entier

Sauf événements imprévus; croissance en tcc par rapport à l’exercice précédent

Sandoz Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre moyen (contre un chiffre bas à moyen)

Résultat opérationnel core: recul attendu à deux chiffres bas, compte tenu des investissements nécessaires pour assurer la transition de Sandoz devenant une société autonome et des pressions inflationnistes continues

Ces prévisions assument qu’il n’y aura aucun générique de Sandostatine® LAR aux Etats-Unis en 2023. Nous prévoyons toujours que le spin-off prévu de Sandoz soit achevé au second semestre 2023.

Impact des taux de change

Si les taux de change enregistrés à fin avril perdurent sur le reste de l’année 2023, les effets de change sur l’exercice en cours auraient un effet négligeable sur le chiffre d’affaires net et négatif de 3 à 4 points de pourcentage sur le résultat opérationnel core. L’effet estimé des taux de change sur nos résultats est publié chaque mois sur notre site Web.

Chiffres clés1

Groupe T1 2023 T1 2022 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 953 12 531 3 8 Résultat opérationnel 2 856 2 852 0 9 en % du chiffre d'affaires net 22,0 22,8 Résultat opérationnel core 4 413 4 083 8 15 en % du chiffre d'affaires net 34,1 32,6 Résultat net 2 294 2 219 3 14 BPA (USD) 1,09 1,00 9 20 Résultat net core 3 614 3 251 11 18 BPA core (USD) 1,71 1,46 17 25 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 2 957 1 649 79 Free cash-flow2 2 720 1 392 95 Innovative Medicines T1 2023 T1 2022 Variation en % M USD retraité3

M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 10 570 10 230 3 7 Résultat opérationnel 2 675 2 627 2 11 en % du chiffre d'affaires net 25,3 25,7 Résultat opérationnel core 4 088 3 672 11 18 en % du chiffre d'affaires net 38,7 35,9 Sandoz T1 2023 T1 2022 Variation en % M USD retraité3

M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 2 383 2,301 4 8 Résultat opérationnel 319 394 -19 -14 en % du chiffre d'affaires net 13,4 17,1 Résultat opérationnel core 504 513 -2 3 en % du chiffre d'affaires net 21,1 22,3 Corporate T1 2023 T1 2022 Variation en % M USD retraité3

M USD USD tcc Résultat opérationnel -138 -169 18 16 Résultat opérationnel core -179 -102 -75 -78

1 Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 35 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2 Pour faciliter la comparabilité, les montants du free-cash-flow de l’exercice précédent ont été révisés conformément à la nouvelle définition du free cash-flow en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

3 Retraité afin de tenir compte du transfert des activités de fabrication de produits biotechnologiques à d’autres entreprises et de la marque Coartem de la division Sandoz à la division Innovative Medicines avec effet au 1er janvier 2023 (voir Note 9 du Rapport financier intermédiaire simplifié).

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont inclus dans le rapport financier intermédiaire simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous:

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. Nous fournissons des médicaments de grande valeur qui allègent les fardeaux les plus lourds dus aux maladies pesant sur la société, grâce à notre leadership technologique dans la R&D et des approches nouvelles concernant l’accès à ces médicaments. Dans notre recherche de médicaments novateurs, nous sommes systématiquement classés parmi les premières entreprises s’agissant des investissements dans la recherche et le développement. Quelque 103 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent ensemble pour apporter des produits de Novartis à près de 800 millions de personnes dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet: https:// www.novartis.com

