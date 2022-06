Novartis reçoit du soutien pour un projet de dépistage en Afrique

Zurich (awp) - Novartis annonce jeudi l'adhésion de l'American society of hematology à son programme contre la drépanocytose, une maladie des globules rouges, en Afrique subsaharienne. La multinationale pharmaceutique rhénane prévoit dans la foulée d'ajouter six pays à un programme lancé fin 2019 au Ghana.

Dans le cadre de ce partenariat, le Kenya, le Libéria, le Nigéria, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie bénéficieront d'une application pour le dépistage et le recensement de bébés souffrant de cette maladie, puis leur enrôlement dans des programmes cliniques pour des soins plus approfondis.

Plus de 300'000 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose et plus de la moitié mourront avant d'atteindre l'âge de cinq ans selon une étude récente, rappelle Novartis. L'Afrique subsaharienne concentre à elle seule environ trois quarts des cas recensés à l'échelle mondiale.

Cette maladie héréditaire déforme les globules rouges de telle sorte qu'ils ressemblent à des faucilles d'où son autre appellation d'anémie falciforme.

La maladie peut rendre les érythrocytes comme les vaisseaux sanguins plus collants que d'habitude. Les amas de globules rouges sont alors susceptibles de causer des bouchons dans le flux sanguin et générer des dégâts aux vaisseaux, voire de provoquer de douloureuses crises vaso-occlusives.

Le laboratoire bâlois dispose d'une option thérapeutique pour atténuer ces crises vaso-occlusives, potentiellement mortelles. L'Adakveo (crizanlizumab) a reçu le feu vert de l'autorité sanitaire aux Etats-Unis (FDA) fin 2019 et de son homologue européenne (EMA) l'année d'après, mais ne peut être administré que chez des patients âgés de 16 ans ou plus.

