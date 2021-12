Novartis reçoit le feu vert aux Etats-Unis pour plusieurs médicaments

Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Novartis a obtenu deux homologations aux Etats-Unis, l'une pour son antipsoriasique Cosentyx (secukinumab) contre l'arthrite avec enthésite (ERA) et la seconde pour le Leqvio (inclisiran) destiné au traitement du cholestérol.

L'agence américaine des médicaments a accordé son feu vert au Cosentyx pour le traitement de l'ERA auprès des enfants de quatre ans et plus. La FDA a également approuvé le produit contre l'arthrite psoriasique juvénile (PSA) pour les patients âgés d'au moins de deux ans, a indiqué le laboratoire rhénan dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces décisions reposent sur les résultats de l'étude clinique de phase 3 Junipera.

Cosentyx est désormais homologué pour trois traitements pédiatriques aux Etats-Unis.

L'ERA et le PSA sont deux sous-types d'arthrite juvénile idiopathique. La première se caractérise notamment par un gonflement des articulations et une douleur à l'attache des tendons et ligaments aux os. L'arthrite psoriasique juvénile se manifeste par un gonflement aux articulations, mais aussi par un psoriasis cutané accompagné parfois d'inflammation des doigts et/ou des orteils.

Les autorités américaines ont par ailleurs homologué Leqvio pour le traitement du cholestérol. Le médicament peut être administré en deux doses sur un an, a indiqué le groupe bâlois mercredi soir.

Selon Novartis, Leqvio permet de réduire durablement le LDC-C ou "mauvais cholestérol". Il est désormais autorisé aux Etats-Unis en complément d'un régime alimentaire et d'une thérapie aux statines pour les patients adultes atteints de maladies cardiaques (ASCVD) et qui nécessitent une réduction supplémentaire du mauvais cholestérol. La dose semestrielle fait du médicament une "option convaincante" pour les patients concernés et qui prenaient déjà un produit pour réduire le cholestérol.

"Débloquer le marché américain"

Fin 2020, la FDA avait refusé d'homologuer le produit de Novartis en raison de problèmes liés à l'installation de production d'un tiers.

Les analystes de Mirabaud Securities rappellent que Cosentyx est désormais homologué dans cinq indications en rhumatologie et dermatologie. Quant au Leqvio, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne que le consensus évalue le potentiel de chiffre d'affaires à 1,8 milliard de dollars d'ici 2026. L'établissement cantonal est plus prudent, en raison du manque de certaines données, et ne prévoit pour l'heure de 0,5 milliard.

Jefferies estime pour sa part que l'homologation de Leqvio devrait avoir un effet bénéfique sur l'action. Le médicament dispose d'un potentiel de "blockbuster", soit plus de 1 milliard de dollars de recettes, et sera donc scruté attentivement. En 2022, le traitement contre le cholestérol devrait dégager des ventes de 260 millions.

"Débloquer le marché américain sera essentiel, surtout si Leqvio doit devenir le plus important médicament jamais produit par Novartis", comme le revendique le directeur général du groupe pharmaceutique Vasant Narasimhan, a poursuivi la banque d'affaires américaine dans un commentaire.

A la Bourse suisse, les investisseurs partageaient ces avis positifs. Le titre Novartis grimpait de 0,33% à 79,61 francs suisses, faisant nettement mieux que l'indice vedette SMI (+0,01%) vers 09h30.

