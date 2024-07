Zurich (awp) - Le mastodonte pharmaceutique Novartis a étoffé à la fois ses revenus et sa rentabilité entre avril et fin juin en comparaison annuelle. La direction relève une nouvelle fois en autant de partiels son ambition d'excédent d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est étoffé de 9% à 12,51 milliards de dollars (11,11 milliards de francs suisses).

La performance a notamment reposé sur les recettes des moteurs de ventes de longue date, l'Entresto (+25% à 1,90 milliard) dans le domaine cardiaque et l'antirhumatismal Cosentyx (+20% à 1,53 milliard).

L'excédent d'exploitation (Ebit) de base a suivi une courbe plus que proportionnelle, gagnant 17% pour s'établir à 4,95 milliards. La marge afférente a en effet été étendue de 2,5 points de pourcentage à 39,6%, détaille la multinationale dans un point de situation jeudi.

Le bénéfice net hors facteurs jugés non récurrents a enflé de 14% à 4,01 milliards.

La copie rendue comble largement les projections des analystes consultés par l'agence AWP. Le consensus s'articulait autour de 12,33 milliards pour le chiffre d'affaires, 4,70 milliards pour l'Ebit de base et 38,1% pour la marge afférente. Le bénéfice net de base était attendu à 3,78 milliards.

Le gain net comptabilisé s'est inscrit à 3,25 milliards, contre 2,27 milliards un an plus tôt. La base de comparaison a été ajustée de 46 millions de francs suisses, correspondant à la contribution l'an dernier de la filiale génériques et biosimilaires Sandoz, autonomisée depuis.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a enflé de 9% à 24,34 milliards et le bénéfice net de 34% à 5,93 milliards.

Ordre de marche conditionné

La nouvelle feuille de route pour l'exercice en cours comprend toujours une croissance des recettes de 5 à 15%, mais la progression de l'Ebit de base doit désormais s'inscrire plutôt entre 15 et 20% qu'entre 10 et 15%.

Ces projections demeurent conditionnées à l'absence de lancement en 2024 aux Etats-Unis de versions génériques des moteurs de ventes Entresto et Promacta.

La protection du brevet pour l'Entresto doit parvenir à expiration en milieu d'année prochaine au pays de l'oncle Sam.

Les analystes accueillent une performance remarquable, assortie d'un relèvement largement anticipé des ambitions à brève échéance.

"They did it again", s'extasie ainsi Stefan Schneider, pour Vontobel. L'analyste rappelle que la firme rhénane avait déjà relevé ses objectifs à l'issue du premier partiel.

Laurent Flamme, à la Banque cantonale de Zurich, se montre plus mesuré, soulignant le maintien de l'objectif de croissance prévalant déjà depuis avril.

Pour honorable qu'elle soit, la performance trimestrielle n'empêchait pas Novartis de boire la tasse à la Bourse suisse. A 10h45, la nominative lâchait 2,1% à 97,00 francs suisses, figurant en pénultième position d'un SMI en retrait de 0,59%.

jh/al/ck/ib