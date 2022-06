Novartis : résultat d'un traitement pour les gliomes

Novartis a annoncé aujourd'hui que Tafinlar® (dabrafenib) + Mekinist® (trametinib) démontre une efficacité sans précédent chez les patients pédiatriques atteints de gliomes de bas grade BRAF V600 dans une étude de phase II/III. Les gliomes sont le type de tumeur du système nerveux central pédiatrique le plus courant, représentant environ la moitié de tous les cancers du cerveau pédiatriques.



' Dans cette étude, les patients randomisés pour recevoir Tafinlar + Mekinist ont présenté un taux de réponse global (ORR) statistiquement significatif de 47 % (IC : 35-59 %) contre 11 % (IC : 3-25 %, p<0,001) pour ceux randomisés pour recevoir une chimiothérapie ' indique le groupe.



Les données seront présentées lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



' Ces résultats montrent que le dabrafenib et le trametinib démontrent une amélioration par rapport à la chimiothérapie chez les enfants et les adolescents atteints de gliomes de bas grade BRAF V600 ', a déclaré Eric Bouffet, MD, FRCPC, chercheur associé principal émérite à l'Hospital for Sick Children (SickKids) à Toronto, Canada.



'Tafinlar + Mekinist a montré une efficacité sans précédent, et nous travaillerons avec les autorités sanitaires pour offrir à ces enfants la possibilité d'une option de traitement oral liquide plus efficace et plus facile à administrer le plus rapidement possible.' a déclaré Jeff Legos, vice-président exécutif, responsable mondial du développement en oncologie et hématologie chez Novartis.



