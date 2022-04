Novartis : résultats d'une étude pour le tislelizumab

Novartis annonce que tislelizumab plus chimiothérapie a significativement amélioré la survie globale en tant que traitement de première intention du cancer avancé de l'oesophage dans une étude de phase III.



Le groupe a l'intention de soumettre ces données aux autorités réglementaires et collaborera avec BeiGene pour les présenter lors d'une prochaine réunion médicale.



' Les personnes atteintes d'un cancer de l'oesophage sont confrontées à des défis quotidiens douloureux et ont généralement un mauvais pronostic, avec un taux de survie à cinq ans d'environ 5 % pour les cas métastatiques, ce qui souligne l'urgence d'avoir davantage d'options d'immunothérapie ', a déclaré Jeff Legos, vice-président exécutif, Global Responsable du développement en oncologie et hématologie.



'Nous prévoyons de discuter de ces données avec les autorités sanitaires et nous continuerons à étendre notre programme de développement clinique du tislelizumab à la recherche de nouvelles combinaisons synergiques dans le but ultime de prolonger la survie d'un plus grand nombre de patients.'

Le tislelizumab est actuellement en cours d'examen par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA).



