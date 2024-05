Novartis : résultats de phase III positifs dans la C3G

Novartis a fait état lundi de résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase III sur le Fabhalta (iptacopan) consacrée à la glomérulonéphrite à dépôts de C3 (C3G), une maladie rénale orpheline.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique suisse indique que l'essai a montré une réduction 'cliniquement notable et statistiquement significative' de 35,1% du taux de protéinurie par rapport au placebo sur une durée de six mois.



Par ailleurs, l'essai a été marqué par une amélioration de +2.2 mL/min/1.73 m2 du débit de filtration glomérulaire (DFG), une mesure de la fonction rénale, en comparaison du placebo.



Suite à ces bons résultats, présentés à l'occasion du congrès de l'Association européenne des maladies rénales (ERA), Novartis prévoit de déposer des demandes d'enregistrement dans la glomérulonéphrite à dépôts de C3 en Europe et aux Etats-Unis dans le courant du second semestre 2024.



