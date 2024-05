Zurich (awp) - Novartis a publié des résultats d'étude de phase III prometteurs avec les produits Atrasentan et Fahala.

Dans le cadre de l'étude "Align" Atrasentan en combinaison avec un inhibiteur RAS a montré de l'effet dans le traitement de patients atteints de la maladie rénale néphropathie IgA (IgAN) a affirmé Novartis durant le week-end Comparé avec le placebo, la combinaison a effectivement réduit la quantité de protéinurie de 36% sur une durée de traitement de 36 semaines.

L'IgAN est une des principales causes de maladie rénale et de défaillance des reins et touche la plupart du temps de jeunes patients. La maladie est aussi connue sous le nom de Morbus Berger.

Déjà homologué, Fabhalta (Iptacopan) a été testé lors d'une étude "Appear" pour traiter la glomérulopathie à dépôts de C3 (GC3) et a montré diverses améliorations par rapport au placebo, a indiqué Novartis dans un autre communiqué. La comparaison a été effectuée sur une période de six mois.

C3G est une maladie rénale très rares qui touche principalement des enfants et de jeunes adultes.

