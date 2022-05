Novartis suspend la production sur deux de ses sites

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique a annoncé jeudi soir une suspension "temporaire et volontaire" de la production sur ses sites d'Ivrea, en Italie, et de Millburn, dans l'État américain de New Jersey. Dans son communiqué, la multinationale bâloise assure qu'il s'agit d'une mesure préventive suite à l'identification de "problèmes de qualité potentiels" dans le processus de fabrication.

Novartis, qui "procède à un examen approfondi de la situation", pense être en mesure de résoudre les problèmes et de reprendre partiellement l'approvisionnement dans les six prochaines semaines. Les médicaments concernés sont les radioligands thérapeutiques Lutathera et Pluvicto.

Le premier nommé continuera d'être disponible sur les marchés européens et asiatiques à partir du site espagnol de Saragosse, mais il faut s'attendre à des "retards dans l'approvisionnement", sans plus de précisions.

Dans la foulée, le géant rhénan a annoncé la suspension de la sélection et du recrutement pour les essais cliniques sur le 177Lu-PSMA-617 à l'échelle mondiale, et sur le Lutathera aux États-Unis et au Canada.

Tout en assurant qu'il n'existe actuellement "aucune indication d'un quelconque risque pour les patients" en raison des doses produites sur les sites concernés, Novartis a demandé aux sites de traitement de "surveiller étroitement" les personnes ayant reçu une injection. L'entreprise affirme également avoir informé les autorités sanitaires, qu'elle s'engage à tenir informées.

buc/rp