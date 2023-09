Novartis : un départ et une arrivée au comité exécutif

Novartis annonce que Marie-France Tschudin, president, innovative medicines international et chief commercial officer, a décidé de quitter le groupe et qu'elle ne fera plus partie de son comité exécutif à compter du 15 septembre.



Patrick Horber, actuellement senior vice president et president, immunology chez AbbVie, a été nommé president, international, et membre du comité exécutif. Il prendra ses fonctions dans le courant de l'année, Mukul Mehta devant diriger l'unité par intérim d'ici là.



'Le Dr Horber conduira la prochaine phase de croissance internationale, façonnera la stratégie commerciale et poursuivra le leadership de Novartis pour réinventer la médecine pour les patients du monde entier', explique le groupe de santé suisse.



