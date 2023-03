Novartis : une usine En Slovénie pour Sandoz

Sandoz, filiale de Novartis annonce avoir signé un protocole d'accord pour la construction d'une nouvelle usine de production de produits biologiques à Lendava, en Slovénie, afin de répondre à la demande mondiale croissante de médicaments biosimilaires.



L'investissement de Sandoz devrait être d'au moins 400 millions de dollars.



Robert Golob, premier ministre de la République de Slovénie, a déclaré lors de la cérémonie de signature : 'Avec de tels investissements, nous sommes sur la voie d'une économie hautement productive, compétitive et verte.'



Richard Saynor, directeur général de Sandoz, a ajouté : 'Cet investissement souligne notre ambition d'être le leader mondial durable dans le domaine des biosimilaires, un segment qui devrait connaître une croissance annuelle à deux chiffres au cours de la prochaine décennie.'



Les travaux de la nouvelle usine devraient commencer cette année, et les opérations complètes sont provisoirement prévues pour la fin de 2026.



