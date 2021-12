Presse: les jours du patron de Novartis seraient comptés

Zurich (awp) - Novartis est à l'aube d'une année décisive et les jours de son directeur général (CEO) Vas Narasimhan à sa tête pourraient être comptés, selon le "NZZ am Sonntag" qui s'appuie sur des discussions avec près d'une douzaine de spécialistes de la branche. Si aucune amélioration nette n'intervient ces prochains mois, Novartis aura besoin d'un nouveau patron.

Sous la direction de M. Narasimhan, Novartis a investi 25 milliards de dollars pour acheter cinq entreprises en l'espace de deux ans. Ces sociétés sont actives dans des thérapies innovantes, mais aussi risquées, selon le journal dominical. Elles auraient dû compléter les moteurs de chiffre d'affaires de Novartis au cours des ans.

Ces acquisitions, chères, ont toutefois déçu. Quatre des cinq thérapies visées connaissent des problèmes et ne décollent pas. Le journal fait aussi état d'experts et insiders, sans les nommer, qui remettent en question la culture d'entreprise du patron de Novartis. Certains parlent de "culte de la personnalité".

Des investisseurs de longue date ont aussi abandonné le navire et le cours de l'action est en cause: depuis le début de l'année, elle a perdu 5% alors que la moyenne de la branche est une progression de 20%. On se demande si les récentes décisions à la tête du groupe n'ont pas servi pas à embellir le cours de l'action. Novartis a "mis à disposition" sa filiale génériques Sandoz et a surpris avec l'annonce de la vente de sa participation dans Roche à ce dernier, pour 21 milliards de francs suisses.

Et, à l'étonnement de nombreux observateurs, le conseil d'administration a décidé de consacrer la plus grande part du produit de la vente des actions Roche à un "gigantesque" programme de rachat d'actions de 15 milliards de francs suisses au lieu d'acheter de nouveaux produits. De quoi "alarmer" les connaisseurs.

Avec une capitalisation de marché de 179 milliards de francs suisses, Novartis ne pèse plus qu'environ la moitié de Roche. Si on ôte la filiale Sandoz, Novartis devient un acteur global de taille moyenne.

