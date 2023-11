Zurich (awp) - L'autorité sanitaire américaine FDA a annoncé mardi qu'elle enquête sur des thérapie de cancers d'entreprises comme Gilead Sciences, Johnson & Johnson et Novartis en raison des risques de séjours hospitaliers et de décès de patients à cause d'un sérieux problème de sécurité, a rapporté Reuters.

La FDA a reçu des rapports sur des malignités de cellules T en rapport avec un groupe de maladies sanguines, y compris des lymphomes et des leucémies. Ces rapports ont été remis à la FDA après traitement avec des thérapies CAR-T ou des thérapies par cellules T de récepteurs d'antigènes chimériques

Depuis 2017, la FDA a autorisé six thérapies CAR-ZT, toutes pour le traitement de cancers du sang, y compris les lymphomes et certaines formes de leucémies. En Suisse, Kymriah de Novartis est l'une de ces thérapies qui fait l'objet de l'enquête de la FDA. Dans ce genre de thérapie, on prélève des cellules T du patient pour les modifier génétiquement et les lui réinjecter.

Contacté par Reuters, Novartis s'est dit convaincu que tout est en ordre avec Kymriah. Le groupe précise que, jusqu'ici, il n'y a aucun élément qui doive mettre en cause la confiance dans le profil utilité-risque du médicament.

