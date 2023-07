Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique en voie de recentrement Novartis a agendé la publication de ses résultats trimestriels au mardi 18 juillet. Huit analystes se sont piqués pour le consensus AWP au jeu des pronostics:

T2 2023E (en mio USD) consensus AWP fourchette T2 2022A estimations chiffre d'affaires 13'198 12'954 - 13'290 12'781 8 - Innovative Med. 10'838 10'641 - 10'950 10'461 7 - Sandoz 2377 2288 - 2423 2320 7 Ebit de base* 4442 4236 - 4531 4270 8 bénéfice net de base* 3560 3380 - 3658 3431 6 (en USD) BPA de base* 1,71 1,62 - 1,75 1,56 8 * Les résultats "de base" s'expriment hors effets de changes et sont apurés des amortissements, correctifs de valeur, frais d'acquisition et de restructurations supérieurs à 25 mio USD, ainsi que de tout élément jugé exceptionnel par la direction.

FOCUS: les observateurs se concentreront en priorité sur les résultats de l'unité Innovative Médicine, la filiale génériques et biosimilaires Sandoz étant sur la rampe de lancement pour commencer à voler de ses propres ailes avant la fin de l'année. Toute information sur ce chantier, comme sur celui de la vaste cure d'amincissement annoncée il y a un an et prévoyant la suppression de jusqu'à 8000 emplois sur un total de 108'000 alors, retiendra aussi l'attention.

Il reste aussi à voir si les succès et déboires auprès des régulateurs et autorités auront eu un effet sur la confiance affichée au sortir du premier partiel pour l'ensemble de l'exercice (voire Pour mémoire et Objectifs).

OBJECTIFS: la direction a relevé ses ambitions à court terme fin avril, tablant désormais sur une croissance de l'ordre de 5% pour Innovative Médicine, en lieu et place de 1 à 5% précédemment.

La filiale génériques et biosimilaires Sandoz doit, elle, faire bondir sa contribution de près de 10%, contre environ 5% au dernier pointage. En cas de concrétisation de l'externalisation de Sandoz, Novartis doit afficher sur l'ensemble de l'exercice une amélioration de son excédent de base de plus ou moins 10%.

POUR MÉMOIRE: le deuxième partiel avait commencé sur une fausse note pour la multinationale pharmaceutique, essuyant un nouveau refus de la Cour suprême au pays de l'oncle Sam dans une tentative de prolonger la protection d'un brevet sur son moteur de ventes vieillissant contre la sclérose en plaques Gilenya, qui avait encore rapporté 2 milliards de dollars l'an dernier.

Le comité consultatif du gendarme sanitaire européen a recommandé fin avril une extension de l'homologation du Cosentyx à l'hydradénite suppurée. Le même comité des médicaments à usage humain (CHMP) a par contre préconisé un retrait de l'homologation provisoire de l'Adakveo dans la prévention des crises vaso-occlusives (CVO) récurrentes chez les patients atteints de drépanocytose.

La filiale Sandoz a obtenu diverses autorisation de commercialisation, mais fait l'objet d'une plainte de la part d'Amgen concernant le dépôt d'une demande d'homologation de versions biosimilaires du Prolia et du Xgeva, contre l'ostéoporose et le cancer osseux. Elle vient d'obtenir un feu vert pour la commercialisation d'un biosimilaire de l'Humira.

Le chantier de l'autonomisation de Sandoz a franchi une étape mi-mai, avec l'officialisation de la composition du futur conseil d'administration qui sera piloté par l'ancien patron de Firmenich Gilbert Ghostine.

Le géant bâlois a jeté mi-juin son dévolu sur le laboratoire washingtonien Chinook Therapeutics, concentré sur les affections néphrologiques et coté au Nasdaq. Le prix de transaction s'élève à 3,2 milliards de dollars et pourra encore être agrémenté de quelque 300 millions en fonction du franchissement de jalons réglementaires.

Novartis a aussi passé un cap dans son désengagement de l'ophtalmologie avec la cession annoncée fin juin Xiidra ainsi que du traitement expérimental libvatrep notamment au spécialiste new-yorkais Bausch + Lomb. Ce dernier déboursera dans un premier temps 1,75 milliard de dollars, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à trois quarts de milliard additionnels en versements d'étape.

Au-delà de la période sous revue, le troisième trimestre a débuté un peu de la même manière que le deuxième, avec l'invalidation par un tribunal outre-Atlantique d'un brevet sur une combinaison du médicament pour le coeur Entresto. Novartis a annoncé son intention de faire appel.

COURS DE L'ACTION: la nominative Novartis s'est érodée d'un peu plus de 1% depuis le début de l'année, marquant ainsi le pas sur un SMI en hausse marginale de 0,4% mais offrant une résistance bien plus marquée que le bon de jouissance du grand concurrent Roche, qui a perdu près de 9%.

jh/al