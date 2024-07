Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Novartis publie jeudi 18 juillet ses résultats au deuxième trimestre 2024. En tout, onze analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP.

T2 2024 (en mio USD) cons. AWP T2 2023 chiffre d'aff. groupe 12'328 11'437 Ebit (de base) 4'702 4'240 - marge (en %) 38,1 37,1 résultat net de base 3'780 3'502 (in USD) BPA (de base) 1,88 1,69

FOCUS: Du point de vue des analystes, le deuxième trimestre devrait suivre le schéma habituel, avec le soutien récurrent des moteurs de ventes Entresto et Cosentyx, qui devraient avoir enregistré des résultats solides, permettant de relever les objectifs annuels.

La thérapie par radioligand Pluvicto éveille l'intérêt des spécialistes, avec les possibilités d'étendre les indications pour ce nouveau médicament.

OBJECTIFS: En avril, Novartis a relevé ses prévisions à l'issue de la présentation de ses résultats au premier partiel. La croissance organique doit désormais s'établir à environ 10% et la progression de l'Ebit de base entre 10% et 15%. Fin janvier, la perspective de croissance était encore plafonnée à 5% et celle de progression de l'excédent opérationnel ajusté sous les 10%.

POUR MÉMOIRE: Au cours du deuxième partiel s'est tenu le congrès Asco, évènement important pour l'oncologie. Novartis en a profité pour publier de nouvelles données sur son anticancéreux Kisqali pour le traitement du cancer du sein.

De nouvelles données ont aussi été présentées sur le Scemblix, qui a obtenu le statut de percée thérapeutique aux Etats-Unis.

L'efficacité du rémibrutinib dans le traitement de l'urticaire ainsi que des avancées pour les principes actifs atrasentan et fabhalta ont également été présentés. Pour le Lutathera (lutétium Lu 177 dotatate), Novartis a obtenu une autorisation aux Etats-Unis pour le traitement des enfants à partir de 12 ans, ce qui en fait la première thérapie radioactive pour les patients pédiatriques souffrant de tumeurs dans l'appareil digestif.

Novartis avance ses pions dans la médecine nucléaire et a racheté dans ce but Mariana Oncology, une société de biotechnologies au stade préclinique développant des thérapies par radioligands pour soigner les cancers.

Le rachat de la société de biotechnologies allemande Morphosys est pour sa part bientôt finalisé, la dernière étape étant la reprise forcée des titres des actionnaires minoritaires.

COURS DE L'ACTION: Le titre Novartis a enflé de 17% depuis le début de l'année, surpassant la performance du SMI (+10,25%). En 2023, la stabilité avait été de mise.

hr/rw/ol/jh