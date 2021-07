Prévisions Novartis: revenus trimestriels autour de 12,6 milliards de dollars

Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Novartis publie mercredi 21 juin les résultats de son deuxième trimestre en 2021. Treize analystes se sont penchés pour le consensus AWP sur l'équation des prévisions:

T2 2021E (en mio USD) consensus AWP T2 2020A chiffre d'affaires: 12'596 11'347 - Innovative Med. 10'259 9188 - Sandoz 2267 2159 Ebit de base* 4067 3669 (en USD) BPA de base* 1,55 1,36 * Les résultats "de base" sont apurés des amortissements sur avoirs intangibles, de l'influence des facteurs liés aux acquisitions, ainsi que de tout autre effet jugé exceptionnel

FOCUS: la grande inconnue pour les observateurs réside dans l'évolution du comportement des patients au gré des levées des mesures sanitaires. Ceux-ci ont en effet moins consulté de praticiens et moins consommé de médicaments au cours des différents confinements, pénalisant les performances de l'importante franchise dermatologique et de la filiale génériques et biosimilaires Sandoz.

Les recettes de l'anti-psoriasique Cosentyx pourraient à s'être égard s'avérer symptomatique.

Sur un plan purement comptable, la base de comparaison l'an dernier avait souffert du retournement de la tendance à la constitution de stocks dont avait profité le premier partiel en 2020.

OBJECTIFS: si la direction a reconduit au printemps ses projections de croissance hors effets de changes entre 1 et 5% pour le chiffre d'affaires et autour de 5% pour l'excédent d'exploitation de base au niveau du groupe, les perspectives pour Sandoz se sont assombries. La filiale risque désormais d'accuser une contraction de 1 à 5% de ses revenus, au lieu d'une stagnation. L'Ebit de base risque de fondre de 10% à 15%.

POUR MÉMOIRE: malgré des succès d'étape dans le développement de produits, Novartis n'a décroché aucune nouvelle homologation d'envergure entre avril et fin juin. Le groupe a toutefois depuis obtenu un feu vert temporaire en Suisse pour sa thérapie génique Zolgensma pour le traitement de l'amyotrophie spinale. L'autorisation de commercialisation du traitement curatif unique le plus onéreux de l'histoire de l'industrie pharmaceutique court sur une période de deux ans et pourra le cas échéant devenir permanente.

L'Agence sanitaire aux Etats-Unis (FDA) a octroyé en mai une désignation de prodécure accélérée pour le sabatolimab, destiné au traitement des syndromes myélodysplasiques et abaissé à six ans l'âge minimal pour l'administration du Cosentyx. Le gendarme étasunien a aussi accordé mi-juin un statut de percée thérapeutique au radioligand Lu-PSMA-617 contre le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.

Pékin a étendu en juin l'homologation du traitement cardiaque Entresto à l'hypertension essentielle.

La multinationale a par ailleurs essuyé un revers dans le développement de son traitement ophtalmique Beovu, abrégeant trois études cliniques avancées en raison d'inflammations intraoculaires plus fréquentes qu'avec la substance de comparaison.

Sur le front de la lutte contre la pandémie, Novartis a repris fin mai la main sur le développement du darpin expérimental contre la Covid-19 élaboré par son partenaire zurichois Molecular Partners, au moment de son passage en phase clinique II/III.

Le groupe s'est engagé fin juin à assurer le conditionnement d'au moins 50 millions de doses du vaccin Biontech avant la fin de l'année. Son autre partenaire allemand Curevac a par contre obtenu des résultats décevants avec son vaccin expérimental.

COURS DE L'ACTION: pratiquement inchangé depuis le début de l'exercice, la nominative Novartis représente une des performances les plus souffreteuses de l'indice phare de la place zurichoise. Lundi, seuls Credit Suisse, Zurich Insurance et Swiss Re faisaient pire, alors que le SMI a gagné quelque 10%.

site internet: www.novartis.com

