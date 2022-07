Prévisions Novartis: revenus trimestriels de 12,99 milliards de dollars

Zurich (awp) - La mastodonte pharmaceutique Novartis a agendé au mardi 19 juillet la publication des résultats du deuxième trimestre. Pas moins de douze analystes ont planché pour le consensus AWP sur l'équation des projections:

T2 2022E (en mio USD) consensus AWP fourchette T2 2021A estimations chiffre d'affaires 12'982 12'283 - 14'323 12'956 12 - Innovative Med. 10'560 10'075 - 11'792 10'559 11 - Sandoz 2266 2171 - 2351 2397 11 Ebit de base*: 4214 4003 - 4803 4345 12 bénéfice net de base* 3361 3142 - 4108 3716 8 (en USD) BPA de base* 1,52 1,43 - 1,84 1,66 12 * ajusté des amortissement sur valeurs immatérielles, des effets d'acquisition et autres facteurs jugés exceptionnels

FOCUS: l'avancement de la transformation en profondeur du béhémoth rhénan risque de retenir l'attention des observateurs bien plus que la performance sur trois mois. Novartis est en effet lancé au printemps dans une vaste restructuration, visant à alléger sa structure de coûts et libérer des capacités pour reconquérir l'incontournable marché des Etats-Unis.

Ce chantier vient s'ajouter à celui de l'autonomisation de la filiale génériques et biosimilaires Sandoz, annoncée à l'automne de d'année dernière et dont la forme finale doit encore être arrêtée d'ici la fin de celle en cours.

La marche des affaires en revanche risque de s'avérer peu palpitante, le plus gros impact - négatif - étant attendu du côté des changes. Les analystes conserveront nonobstant un oeil sur l'évolution des ventes des médicaments les plus rentables ou prometteurs.

L'interruption entre début mai et fin juin de la production de radioligands en raison de doutes sur la qualité risque d'avoir laissé des traces sur cette catégorie particulière de traitements oncologiques.

OBJECTIFS: la croissance et l'Ebit de base doivent toujours progresser autour de 5% à l'échelle du groupe comme d'Innovative Medicines. La rentabilité dans le coeur de métier doit évoluer plus rapidement que le chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de Sandoz risque de stagner en 2022 comme en 2021 déjà. Le recul de l'excédent de base doit néanmoins être ramené en dessous de 5%.

POUR MÉMOIRE: Novartis a livré fin juin de plus amples détails sur son programme de restructuration annoncé en avril. Les effectifs en Suisse seront élagués de plus de 10%, moyennant la suppression de 1400 emplois sur les 11'600 recensés. Le wagon de mesures doit à l'échelle mondiale biffer 8000 emplois, sur 108'000 postes.

Le moteur de ventes vieillissant Gilenya s'est rappelé au souvenir des investisseurs en juin toujours, une cour d'appel américaine ayant tranché en défaveur de Novartis dans un litige l'opposant à un producteur de générique. Le revers n'est pas définitif, mais risque d'amener la direction à reconditionner ses ambitions à la non concurrence de versions de substitution de son traitement contre la sclérose en plaques. En pertes de vitesse, ce dernier avait néanmoins encore rapporté 2,79 milliards de dollars en 2021.

Sur le plan du renouvellement du portefeuille, Novartis a obtenu au pays de l'oncle Sam un feu vert pour son radioligand Pluvicto (177Lu-PSMA-617), pour le traitement d'une certaine forme de cancer de la prostate, ainsi que diverses extensions d'indication de part et d'autre de l'Atlantique. La multinationale a aussi décroché l'autorisation nécessaire à la mise en service d'un second site de production de thérapies géniques à Durham, en Caroline du Nord.

COURS DE L'ACTION: la nominative Novartis affiche depuis le début de l'année une certaine résistance, au regard tant d'un Swiss Market Index (-16%) que d'un bon de jouissance Roche (-15%) en débandade.

jg/hr/jh/rq