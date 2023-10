Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Plombé par une clôture en nette baisse à New York. L'attention en Suisse se se portera sur les premiers pas en Bourse de Sandoz, émancipée du giron de Novartis. - SMI avant-Bourse: -0,23% à 10'738,51 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -1,29% à 33'002 points - Nasdaq Comp (mardi): -1,87% à 13'059 points - Nikkei 225 (mercredi): -2,04% à 30'602 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco va collaborer dans l'intelligence artificielle avec Microsoft - Novartis: Sandoz va faire ses premiers pas en Bourse - Roche: détaille un succès clinique contre l'amyotrophie SPI: - Aevis Victoria: achète des immeubles à Zermatt, +50 mio pour le portefeuille - GAM: Newgame détient 27,1% selon un résultat provisoire - Igea se rapproche du britanniuqe Rbcare2023 entend rester cotée sur SIX - Landis + Gyr acquiert le néo-zélandais Thundergrid - Talenthouse: ATIS apporte une participation dans une entreprise turque PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - On Running entend doubler son chiffre d'affaires sur trois ans - Pictet: départ de l'associé senior Renaud de Planta ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Minoteries: Northstar Holding AG détient une part de 6,182% - Peach Property: Beat Frischknecht détient une part de 3,16% PRESSE MERCREDI - Novartis envisage la cession d'activités dans la médecine nucléaire Bloomberg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Les prix du pétrole repartent à la baisse HORS DIVIDENDE - Novartis traité hors valorisation de Sandoz, versé à ses actionnaires sous la forme d'un dividende exceptionnel en nature DIVERS - CH: Les Suisses favorables à plus de 60% à la caisse maladie unique - international: Soupçons d'intervention du Japon sur le marché des changes Malgré un marché de l'emploi US solide, les chômeurs peinent à signer Gaz: l'UE accro au GNL russe, une équation compliquée Ukraine: près du front, l'industrie sidérurgique lutte pour survivre DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9646 - USD/CHF: 0,9220 - future Conf: +149 pb à 146,79% (mardi) - taux au comptant: 1,085% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,92% à 10'763 points - SLI (mardi): -0,95% à 1'683 points - SPI (mardi): -0,92% à 14'109 points - Dax (mardi): -1,06% à 15'085 points - CAC 40 (mardi): -1,93% à 6'997 points

awp-robot/sw/