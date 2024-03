L'Inde a signé dimanche un pacte de libre-échange avec un groupe de nations européennes - la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein - en s'engageant à réduire les droits de douane, tandis que New Delhi recevra 100 milliards de dollars d'investissements au cours des 15 prochaines années.

L'Inde et les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont tenu 21 cycles de négociations sur une période de 16 ans pour conclure l'accord de commerce et d'investissement à large assise.

Voici les principaux éléments de ce pacte commercial :

L'INDE A DONNÉ UN COUP DE POUCE AU COMMERCE ET À L'INVESTISSEMENT :

L'Inde espère que ce pacte, qui fait suite aux accords conclus avec les Émirats arabes unis et l'Australie, stimulera les exportations de produits pharmaceutiques, de vêtements, de produits chimiques et de machines, tout en attirant des investissements dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, des chemins de fer et de la finance.

L'Inde est le cinquième partenaire commercial de l'AELE, après l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Selon les estimations du ministère du commerce, le total des échanges bilatéraux atteindra 25 milliards de dollars en 2023.

Ses exportations vers l'AELE ont atteint 2,8 milliards de dollars et ses importations environ 22 milliards de dollars au cours de cette période.

Avec une population de 13 millions d'habitants et un PIB combiné de plus de 1 000 milliards de dollars, les pays de l'AELE sont le neuvième plus grand négociant de marchandises au monde et le cinquième dans le domaine des services commerciaux.

LES ENTREPRISES SUISSES EN PROFITERONT :

Les fabricants suisses de machines, d'articles de luxe tels que les montres et les transports devraient en profiter, selon le gouvernement suisse. L'Inde a invité des entreprises de transport suisses à investir dans les chemins de fer.

Le pacte permet aux pays de l'AELE d'exporter des produits alimentaires et des boissons transformés, des machines électriques et d'autres produits d'ingénierie vers un marché potentiel de 1,4 milliard de personnes, à des tarifs douaniers moins élevés.

L'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux au sein de l'Union pourrait également en bénéficier.

RELATIONS INDE-SUISSE :

L'Inde espère que le pacte améliorera ses relations commerciales avec la Suisse, son principal partenaire au sein de l'AELE. L'Inde est son quatrième partenaire commercial en Asie et le premier en Asie du Sud.

Plus de 300 entreprises suisses, telles que Nestlé, Holcim, Sulzer et Novartis, ainsi que des banques comme UBS, sont présentes en Inde, tandis que les grandes sociétés informatiques indiennes TCS, Infosys et HCL travaillent en Suisse.

DES NÉGOCIATIONS DIFFICILES :

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a souvent critiqué les gouvernements précédents pour avoir compromis les intérêts de l'industrie nationale dans les pactes commerciaux et a agi lentement pour obtenir un engagement ferme en faveur de l'augmentation des investissements.

Les pourparlers sur les pactes commerciaux se poursuivent depuis des années avec la Grande-Bretagne, l'Union européenne et d'autres partenaires.

NON À L'EXCLUSIVITÉ DES DONNÉES :

L'Inde a précédemment rejeté la demande des quatre nations d'inclure dans le pacte des dispositions relatives à l'"exclusivité des données", qui empêcheraient ses entreprises pharmaceutiques de produire des variantes génériques des médicaments dont le brevet a expiré, ont déclaré des responsables indiens.

L'Inde et l'AELE ont également convenu d'exclure du pacte les produits agricoles "sensibles" et les importations d'or.

L'INDE ET L'AELE ONT ÉGALEMENT CONVENU D'EXCLURE DU PACTE LES PRODUITS AGRICOLES "SENSIBLES" ET L'OR :

La politique suisse d'entrée en franchise de droits pour tous les produits industriels en provenance de n'importe quel pays, qui entrera en vigueur le 1er janvier, affectera les bénéfices des entreprises indiennes, indique dans un rapport Global Trade Research Initiative, un groupe de réflexion basé à New Delhi.

L'Inde devrait continuer à rencontrer des difficultés pour exporter des produits agricoles vers la Suisse en raison d'un réseau complexe de droits de douane, de normes de qualité et d'exigences en matière d'approbation, avertissent les analystes.