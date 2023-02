Propriété intellectuelle: la Suisse reste huitième des dépôts de brevets

Genève (awp/ats) - Les demandes de brevets internationaux ont continué à augmenter l'année dernière dans le monde. La Suisse reste huitième et Novartis gagne, sur les marques, trois rangs, a indiqué mardi à Genève l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle (OMPI).

"Malgré les conditions économiques difficiles", les entreprises ont continué d'investir dans l'innovation, a relevé le directeur général Daren Tang, saluant les effets de l'approche multilatérale. Selon les estimations de l'institution, les dépôts auprès d'elle ont augmenté au total de 0,3% dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevet (PCT) pour s'établir à près de 280'000, un record.

L'Asie reste la région avec le plus grand nombre de dépôts, plus de 54% du total. La Chine reste première avec plus de 70'000 demandes, en légère hausse sur un an. Les Etats-Unis suivent avec près de 60'000 dépôts, en recul, devant le Japon à un peu de 50'000. De son côté, la Suisse reste huitième malgré une petite diminution d'une centaine de demandes.

Le système de Madrid pour l'enregistrement des marques enregistre un recul de 6,1%, le plus important en une quinzaine d'années, à 69'000 dépôts. Les Etats-Unis sont toujours premiers et la Chine troisième. La Suisse arrive elle au 6e rang, avec une diminution d'une centaine de requêtes.

Après avoir largement reculé l'année précédente, le groupe pharmaceutique bâlois Novartis est remonté à la deuxième place. Il a déposé plusieurs dizaines de demandes supplémentaires.

Le nombre d'unités dans les demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels, selon le système de La Haye, progresse largement. L'augmentation a atteint plus de 11%, à plus de 25'000. L'Allemagne est toujours première avec près de 5000 unités, devant la Chine qui entre pour la première fois dans ce dispositif. La Suisse est cinquième.

ats/lk