Record de demandes internationales de brevets en 2020

Genève (awp/ats) - Les demandes internationales de brevet ont continué d'augmenter l'année dernière. Novartis arrive en tête des entreprises sur les marques, a affirmé mardi à Genève l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

"La pandémie a perturbé certaines branches, mais elle en a accéléré d'autres", a dit à la presse le directeur général Daren Tang. Et "l'innovation continue de se propager partout dans le monde", a-t-il également affirmé. De plus en plus de pays y recourent pour étendre leur croissance économique. Pour autant, l'OMPI fait remarquer que les innovations déposées l'année dernière ont la plupart démarré avant le coronavirus, même si les investissements ne semblent pas avoir diminué depuis.

L'augmentation des demandes ne peut pas être attribuée à la pandémie et il faudra attendre les chiffres de cette année, a estimé l'économiste en chef de l'organisation. Première indication, les requêtes sur le matériel de protection individuelle contre la pandémie, comme les masques, semblent déjà s'être étendues.

Au total, les dépôts auprès de l'institution dans le cadre du Traité de coopération en termes de brevet (PCT) ont progressé de 4% pour s'approcher de 276'000, chiffre le plus élevé jamais atteint. Alors même que le Produit intérieur brut (PIB) a reculé de 3,5%, selon les estimations.

La Chine reste le numéro un mondial avec près de 69'000 demandes, en augmentation de plus de 16%. Elle étend même son avance sur les Etats-Unis qui ne progressent que de 3%, à un peu plus de 59'000 dépôts, devant le Japon en recul d'environ 4% à moins de 51'000 demandes. La Suisse est elle à nouveau huitième avec plus de 4800 requêtes, contre environ 4600 l'année précédente.

Baisse observée sur les marques

Plus largement, l'Asie continue à étendre son avance comme la région la plus innovante. Elle rassemble plus de 53% des demandes dans le cadre du PCT. Parmi les entreprises, le géant chinois des télécommunications Huawei est en tête pour la quatrième année consécutive.

En revanche, côté marques, la pandémie aura provoqué une baisse du système de Madrid, de 0,6% à plus de 63'000. Pas une surprise, tant cette composante est liée à la situation économique et le lancement de nouvelles entreprises diminue dans une période comme celle de la pandémie, explique l'OMPI. Les Etats-Unis sont à la première place et la Chine est troisième.

La Suisse est elle sixième, avec un recul à 3500 requêtes. Côté entreprises, le groupe pharmaceutique bâlois Novartis avance de deux rangs et redevient premier devant Huawei, avec plus de 100 demandes supplémentaires en un an.

Le nombre d'unités dans les demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels selon le système de La Haye est également en recul en raison des effets de la pandémie. Au total, la baisse atteint 15% à 18'580. L'Allemagne reste première avec près de 3700 unités, devant les Etats-Unis qui dépassent la Suisse.

