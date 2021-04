Résumé des principales informations économiques du jeudi 15 avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Malgré une reprise attendue en début d'année, la situation reste difficile sur le marché du travail en raison de la crise pandémique. Le nombre d'offres d'emplois a chuté d'un cinquième sur un an au premier trimestre, selon le Swiss Job Index d'Adecco. Par rapport au quatrième partiel de 2020, une augmentation de 1% est constatée, indique le géant zurichois de l'intérim, qui collabore pour cet indice avec l'Université de Zurich.

CRIMINALITÉ: Le nombre de délits économiques a augmenté l'année dernière en Suisse, touchant essentiellement des institutions publiques. Si le montant total des dommages a légèrement reculé, le nombre de cas a fortement augmenté dans l'Arc lémanique. Les cas de gestion déloyale et de fraude fiscale représentent l'essentiel des délits. L'année dernière, les tribunaux helvétiques ont traité 52 dossiers de délits économiques, représentant une somme délictuelle totale de 355,1 millions de francs suisses. Comparé à 2019, les juges suisses ont traité quatre affaires supplémentaires, mais les dommages ont reculé de 2,3%, selon l'étude publiée par le cabinet d'audit KPMG.

ELECTROTECHNIQUE: A la faveur d'un début d'exercice meilleur qu'attendu, ABB anticipe désormais un rebond plus net de ses revenus pour l'ensemble de 2021. Dévoilant des premiers indicateurs sur sa performance du 1er trimestre, le géant zurichois de l'électrotechnique affiche notamment une marge opérationnelle Ebita en hausse de 3 points de pourcentage sur un an, à près de 13,5%. Côté revenus, la poignée de chiffres provisoires publiée laisse entrevoir une hausse entre janvier et fin mars d'environ 11% à 6,9 milliards de dollars (6,3 milliards de francs suisses). Les entrées de commandes devraient quant à elles s'établir à environ 7,75 milliards de dollars, soit une hausse de 6% au regard des ordres comptabilisés au cours du 1er trimestre 2020.

RECHERCHE: L'industrie pharmaceutique suisse se retrouve loin derrière en matière d'innovation, alors que la pandémie de coronavirus a favorisé la recherche et le développement des laboratoires, selon le classement mondial compilé par le cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group (BCG). "Les entreprises pharmaceutiques ont réalisé de bons scores cette année, rejoignant les sociétés du secteur de la technologie et de l'informatique qui ont dominé le classement ces dernières années", ont indiqué les auteurs de l'étude dans un communiqué. Ces derniers ont également souligné la domination des Etats-Unis et de la Chine en matière d'innovation.

PHARMA: Novartis poursuit sa stratégie de sous-traitance. Le géant pharmaceutique rhénan réserve à son voisin et concurrent Roche des capacités de production pour l'anticorps monoclonal humanisé tocilizumab, commercialisé sous les marques Actemra et Roactemra en fonction des marchés, sur son site singapourien. Sans s'attarder sur les contours financiers de cet accord, le communiqué de Novartis précise que le transfert de savoir-faire est agendé pour le deuxième trimestre de l'année en cours.

SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION: Blackrock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, a dépassé au premier trimestre les 9000 milliards (8310 milliards de francs suisses) d'actifs sous gestion et fait part de résultats globalement supérieurs aux attentes, profitant de l'euphorie ambiante sur les marchés financiers. Ses actifs sous gestion ont culminé fin mars à 9007 milliards de dollars, soit 39% de plus que l'an dernier à la même période. C'est davantage que ne l'anticipaient les analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur 8950 milliards de dollars sous gestion.

BANQUES: Bank of America a doublé son bénéfice net au premier trimestre grâce à la réduction des réserves mises de côté pendant la pandémie et la bonne santé de ses activités de banque d'affaires. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 7,6 milliards de dollars (7,02 milliards de francs suisses) sur la période.

ALIMENTAIRE: La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo, qui a connu des débuts difficiles en Bourse, a bénéficié d'une très forte croissance au premier trimestre mais prévoit une décélération désormais en raison de la levée des restrictions sanitaires. Les commandes ont plus que doublé (+114%) à 71 millions sur les trois premiers mois de l'année, souligne dans un communiqué le groupe qui a profité du confinement et de la fermeture des pubs et restaurants au Royaume-Uni ainsi que de l'essor du télétravail.

