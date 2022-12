SIX: le volume de négoce de la Bourse suisse en nette hausse

Zurich (awp) - Le mois de novembre s'est révélé fructueux du côté de la Bourse suisse à en croire SIX, l'opérateur de la place zurichoise. Les volumes de négoce générés par SIX Swiss Exchange ont bondi de 18% sur un mois à 93,6 milliards de francs suisses. Le nombre de transactions a cependant stagné (-0,2%) à 4,01 millions.

Dans un contexte de marché plus conservateur, les obligations en francs suisses sont les seules à avoir généré davantage de transactions en novembre, enregistrant une hausse mensuelle de 15,1%, selon le compte-rendu mensuel publié jeudi par le groupe financier SIX. La catégorie actions, qui comprend les fonds et les produits ETP, a fait du surplace (-0,2%).

En termes de chiffres d'affaires, toutes les classes d'actifs se sont inscrites à la hausse à l'exception des obligations en devises étrangères (-21,2%). Les actions (+17,3% à 71,9 milliards de francs suisses), les obligations en francs suisses (+11,4% à 13,0 milliards) ont porté cette performance. Le négoce des fonds indiciels cotés (ETF) a crû de 75% pour atteindre un volume de 6,5 milliards.

Le 30 novembre, les échanges ont atteint un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de francs suisses, le niveau le plus élevé du mois. Roche est le titre qui a généré le volume le plus important (8,8 milliards de francs suisses) en novembre, tandis que Novartis remporte la première place en termes de transactions (314'705).

Sur les onze premiers mois de l'année, SIX revendique un volume de 1128,6 milliards de francs suisses à la Bourse suisse, en recul de 4,6% sur un an. Le nombre de transactions s'est tassé de 2,1% à 56,8 millions.

fr/rp