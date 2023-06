Sandoz (Novartis) compte maintenir son rythme de croissance après autonomisation

Zurich (awp) - Sandoz, filiale de Novartis en voie d'externalisation, livre jeudi des ambitions de croissance à brève et moyenne échéance dans la droite ligne de la feuille de route que lui dressait jusqu'ici sa maison-mère, à l'occasion d'un évènement pour investisseurs dont le premier volet se tient à New-York. La date de l'autonomisation reste agendée à la seconde moitié de l'année en cours.

La cadence de croissance annualisée des revenus doit s'établir autour de 5% de 2023 à 2028. L'encore actuelle division génériques et biosimilaires de Novartis avait enregistré l'an dernier un essor de 4% de ses recettes, à 2,38 milliards de dollars. La croissance future doit notamment être alimentée par l'incubateur de produits en développement, dont la contribution est estimée à 3 milliards sur cinq ans.

La marge opérationnelle brute (Ebitda) de base doit dans l'immédiat s'éroder dans une fourchette de 18 à 19%, contre 21,2% en 2022, pour rebondir par la suite dans un couloir de 24 à 26%. L'éphémère tassement attendu répond à l'inflation d'une part, ainsi qu'aux investissements requis pour l'émancipation, indique un communiqué.

Le flux de trésorerie disponible doit être multiplié par plus de deux d'ici 2028, par rapport aux quelques 800 millions enregistrés l'an dernier.

Les actionnaires pourront dans un premier temps compter sur un dividende représentant 20 à 30% du bénéfice net ajusté. Le taux de reversement doit par la suite progresser entre 30 et 40%.

Stephan Schneider, pour Vontobel accueille des perspectives similaires à ce que projetait jusqu'ici Novartis pour sa filiale, mais rappelle que la pression tarifaire et récemment l'inflation ont constitué autant d'embuches sur la voie de la réalisation des jalons établis. L'analyste prévoit d'assister au second volet de l'évènement à Londres lundi, pour tenter d'en apprendre plus sur les moyens par lesquels Sandoz compte assouvir ses ambitions.

Les actionnaires de Novartis, à qui est promis le futur capital-actions de Sandoz, semblaient apprécier les perspectives présentées. A 09h45, la nominative Novartis s'appréciait de 0,7% à 90,08 francs suisses et était à la lutte pour la troisième place d'un SMI en retrait marginale de 0,02%

