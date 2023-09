Zurich (awp) - Le spécialiste des génériques et biosimilaires Sandoz fera partie des indices SLI et SMIM à la Bourse suisse une fois que l'introduction en Bourse de l'actuelle division de Novartis sera réalisée, indique mercredi SIX Swiss Exchange.

Le jour même de la transaction, Sandoz figurera cependant au SMI. L'indice vedette de la place financière helvétique comptera ainsi 21 entreprises pour une journée et non 20, précise le communiqué.

L'introduction de Sandoz à la Bourse suisse, avec une réplique de cotation outre-Atlantique, reste agendée autour du 4 octobre. La future société a début septembre confirmé sa feuille de route à brève et moyenne échéance brossée mi-juillet par son actuelle maison-mère Novartis. La croissance doit s'établir en 2023 autour de 5% et la marge Ebitda de base entre 18 et 19%. La rentabilité doit par la suite progresser pour s'installer d'ici 2028 dans un couloir de 24 à 26%.

