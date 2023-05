Sandoz signe un accord de distribution aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Sandoz, filiale de Novartis spécialisée dans les génériques et biosimilaires, a annoncé jeudi avoir décroché la commercialisation de produits du laboratoire indien Adalvo aux Etats-Unis.

Dans le domaine des anti-infectieux et de l'oncologie, les six médicaments non brevetés de la société pharmaceutique Adalvo seront commercialisés de façon exclusive par Sandoz, rapporte un communiqué.

Le lancement de ces produits aux Etats-Unis est prévu à partir de 2024. Le marché adressable est estimé à 3 milliards de dollars.

