Sandoz va payer 185 millions de dollars aux USA pour entente sur les prix

Zurich (awp) - Sandoz, filiale génériques et biosimilaires du géant pharmaceutique Novartis, va payer 185 millions de dollars (172 millions de francs suisses) aux Etats-Unis pour solder une affaire d'entente sur les prix avec deux autres fabricants de médicaments.

L'amende totale s'élève à 447,2 millions de dollars, a fait savoir le Département de la Justice des Etats-Unis (DoJ) vendredi dans un communiqué. Elle va être réglée par la filiale new-yorkaise du groupe israélien Taro Pharmaceuticals, Sandoz, filiale de Novartis implantée dans le New Jersey, et la filiale du groupe canadien Apotex Corporation, installée en Floride.

Les trois entreprises mettent ainsi fin à "des violations présumées du 'False Claims Act' découlant d'ententes visant à fixer le prix de divers médicaments génériques", s'arrangeant aussi sur l'approvisionnement et l'attribution des clients entre 2013 et 2015, selon le communiqué du ministère américain de la Justice. Ces ententes auraient entraîné une hausse des prix des médicaments pour les programmes fédéraux de santé et leurs bénéficiaires.

En cause se trouve notamment le benazepril HCTZ de Sandoz, utilisé pour traiter l'hypertension, et le clobetasol, un corticostéroïde destiné aux affections cutanées.

Taro Pharmaceuticals déboursera 213,2 millions de dollars et Apotex Corporation 49 millions. En complément, chaque société a conclu un accord d'intégrité d'entreprise de cinq ans, qui comprend des dispositions de surveillance interne et de transparence des prix.

Accord sur des accusations criminelles

Auparavant, les trois entreprises avaient conclu des accords pour lever les accusations criminelles, a ajouté le DoJ. Sandoz a ainsi payé une amende pénale de 195 millions de dollar et "admis avoir conspiré avec quatre autres fabricants de médicaments génériques pour fixer les prix" de certains traitements. L'amende civile et la sanction pénale représentent un total de 380 millions de dollars.

Dans un communiqué séparé, Sandoz précise que cet accord financier est le "résultat attendu" du règlement conclu avec la division anti-trust du DoJ en mars 2020. Le laboratoire précise qu'il n'y a "aucune nouvelle allégation factuelle" contre lui et qu'il a "entièrement provisionné" les sommes en vue de régler l'amende.

Sandoz assure avoir coopéré à l'enquête et que les personnes impliquées ne travaillent plus en son sein. Depuis l'époque à laquelle les faits incriminés se sont passés, "Sandoz a fait évoluer son programme de conformité".

