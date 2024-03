Une cour d'appel américaine a relancé lundi une plainte antitrust déposée par Regeneron Pharmaceuticals contre Novartis concernant des traitements prescrits pour lutter contre une maladie pouvant entraîner des troubles oculaires, y compris une cécité permanente.

La deuxième cour d'appel du circuit américain à Manhattan a déclaré qu'un juge d'un tribunal inférieur avait commis une erreur en rejetant l'affaire, en partie parce qu'il avait appliqué une norme juridique inappropriée aux demandes de Regeneron.

Dans une déclaration, Regeneron s'est dit "encouragé par la décision de la deuxième cour d'appel" et espère "continuer à faire valoir sa position dans les procédures à venir".

Novartis n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Regeneron, basé à Tarrytown (New York), a intenté un procès à Novartis, basé à Bâle (Suisse), en 2020. Elle a affirmé que Novartis avait comploté avec le codéfendeur Vetter Pharma pour retarder la mise sur le marché par Regeneron d'une version de son médicament pour les yeux.

Novartis avait déjà poursuivi Regeneron pour une prétendue violation de brevet concernant les mêmes traitements oculaires, qui combattent la surproduction d'une protéine pouvant causer des troubles oculaires.

Regeneron a déclaré lundi que Novartis "fait valoir illégalement un brevet invalide et inapplicable" dans cette affaire, qui est en cours.

Regeneron fabrique le médicament Eylea, tandis que Novartis produit son rival Lucentis. Selon des documents judiciaires, Regeneron et Vetter ont conclu un accord de collaboration en 2005 pour produire une version en seringue préremplie de l'Eylea, qui était à l'origine conditionné en flacons.

Regeneron prétend que Vetter a conclu un accord similaire avec Novartis en 2009 pour développer une version de Lucentis en seringue préremplie, et que les entreprises ont comploté pour restreindre la concurrence.

Un juge fédéral de New York a statué en 2022 que Regeneron n'avait pas établi l'existence d'un marché de produits pertinent pour ses plaintes antitrust. Lundi, la cour d'appel n'a pas été de cet avis et a déclaré que l'affaire Regeneron pouvait se poursuivre. (Reportage de Jonathan Stempel à New York et de Mike Scarcella à Washington ; rédaction de David Bario et Deepa Babington)