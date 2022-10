Unia demande une hausse des salaires de 5% dans la chimie-pharma

Berne (awp/ats) - Le syndicat Unia demande une revalorisation générale des salaires de 5% dans le secteur de la chimie-pharma. Cela doit permettre d'atténuer les effets du renchérissement et la hausse des primes d'assurance-maladie.

Les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique s'en sont bien sorties durant la période de Covid-19. Pendant les années de crise 2020 et 2021, des groupes comme Novartis, Roche et Lonza ont continué à engranger d'énormes bénéfices, souligne lundi Unia dans un communiqué.

Cela a été possible grâce à l'engagement de leurs salariés. Or, ceux-ci voient désormais leur revenu et leur niveau de vie menacés par le renchérissement élevé et l'explosion des primes d'assurance-maladie, note Unia. Pour atténuer cette charge, le syndicat et les commissions du personnel de la branche chimique et pharmaceutique qu'il organise demandent aux grands groupes d'augmenter les salaires de 5%.

Il n'existe guère de branches qui, comme la chimie-pharma, puissent se targuer d'une telle croissance de la productivité et de telles marges bénéficiaires, rappelle Unia. Et d'ajouter que pendant des années, cela a profité presque exclusivement aux actionnaires.

Cela doit cesser, tout comme "la pratique insensée d'accorder uniquement des augmentations 'individuelles', selon des critères arbitraires fixés par l'entreprise seule", poursuit le syndicat.

ats/al