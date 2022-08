L'Union européenne signe un accord avec Hipra pour la fourniture de vaccins COVID

BRUXELLES/BARCELONE (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mardi la signature d'un contrat de préachat avec la société pharmaceutique espagnole Hipra pour la fourniture de son vaccin contre le COVID-19, sous réserve d'approbation par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

L'accord implique 14 pays, et doit permettre d'acheter jusqu'à 250 millions de doses, a précisé l'exécutif européen dans un communiqué.

Hipra espère que son vaccin sera commercialisé d'ici l'automne.

La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a déclaré qu'en raison de l'augmentation des infections par le coronavirus en Europe, l'UE devait assurer une "préparation maximale à l'approche des mois d'automne et d'hiver".

"Le vaccin Hipra est une option supplémentaire qui vient compléter notre large portefeuille de vaccins pour nos États membres et nos citoyens", a-t-elle dit, ajoutant qu'une augmentation de la vaccination et des rappels deviendrait essentielle au cours des prochains mois.

Le vaccin Hipra est utilisé à des fins de rappel chez les personnes de 16 ans et plus déjà vaccinées. Comme le vaccin de l'américain Novavax, il utilise une protéine recombinante. Il peut être déplacé facilement à basse température et produit en grande quantité.

(Reportage John Chalmers et Joan Faus, version française Charlotte Lavin, édité par Jean-Stéphane Brosse)