La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré mardi qu'elle avait autorisé une version actualisée du vaccin COVID-19 de Novavax pour une utilisation d'urgence chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

Les actions de Novavax ont bondi de 12 % pour atteindre 7,95 dollars.

La société basée dans le Maryland, dont le vaccin COVID est le seul produit commercialisé, a adopté des mesures de réduction des coûts et compte sur les ventes commerciales de son vaccin mis à jour pour l'aider à rester à flot. La société a déclaré qu'elle pourrait ne pas être en mesure de rester solvable autrement.

Le mois dernier, le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a approuvé l'utilisation à grande échelle des vaccins COVID concurrents mis à jour par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech, ainsi que par Moderna. Ces vaccins à base d'ARNm sont recommandés pour les personnes âgées de six mois et plus lors de la campagne de vaccination d'automne.

Le directeur du CDC doit maintenant approuver l'injection de Novavax, ce qui est considéré comme une formalité.

Novavax, dont le vaccin à base de protéines utilise une technologie employée depuis des décennies pour lutter contre les maladies, n'a pas bénéficié de la manne des vaccins pandémiques dont jouissent ses rivaux à ARNm en raison de problèmes de fabrication qui ont retardé le dépôt de la demande d'autorisation alors que le COVID faisait rage.

Le vaccin COVID original de Novavax a été autorisé aux États-Unis en juillet 2022, bien après que les vaccins de Pfizer et de Moderna aient été utilisés.

Les responsables de la FDA ont déclaré qu'ils pensaient qu'il y avait un besoin urgent d'alternatives aux vaccins à base d'ARNm, car certaines personnes se sont inquiétées des effets secondaires possibles, ainsi que de la méfiance de certains à l'égard de la nouvelle technologie après que le COVID a été politisé.

Début mai, moins de 90 000 vaccins Novavax avaient été administrés, selon les données du gouvernement.

La société avait précédemment déclaré qu'elle avait produit des dizaines de millions de doses de son nouveau vaccin et qu'elle était prête à les expédier aux États-Unis dès qu'elle en aurait reçu l'autorisation.

Novavax a déclaré que les doses seront disponibles dans "des milliers d'endroits aux États-Unis, notamment dans les pharmacies CVS et Rite Aid, ainsi que dans les cabinets médicaux". Le vaccin sera également disponible par l'intermédiaire d'organismes gouvernementaux, notamment le Bridge Access Program et Vaccines for Children, a précisé la société.

Les trois vaccins mis à jour ciblent la variante XBB.1.5 du coronavirus. XBB.1.5. est une sous-variante Omicron qui a dominé aux États-Unis pendant une grande partie de l'année, mais qui a depuis été dépassée par d'autres variantes, le virus continuant à muter.

Le gouvernement américain a mis fin à la déclaration d'urgence de santé publique COVID en mai, confiant la responsabilité des vaccinations au secteur privé.

Novavax a fixé le prix de son vaccin à 130 dollars par dose, ce qui correspond à peu près au prix de 120 dollars du vaccin de Pfizer/BioNTech et à celui de 129 dollars du vaccin de Moderna.

(Reportage de Sriparna Roy à Bengaluru ; Rédaction de Bill Berkrot)